Iğdır'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
Iğdır'da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven paylaşımlar yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır'da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven paylaşımlar yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK terör örgütünü övücü paylaşımlar yapan 7 kişiyi tespit etti.
Operasyonla yakalanan ve gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyete götürüldü.
Şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 3'ünün ise işlemleri devam ediyor.
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