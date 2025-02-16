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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 15:38 Güncelleme: 16.02.2025 - 15:38
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:IğdırŞehir

        Hakemler: Ayberk Demirbaş, Mehmet Şengül, Ferhat Çalar

        Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Gündoğdu, Alim Öztürk, Eysseric (Dk. 67 Malle), Bruno (Dk. 67 Thuram), Ahmet Emin Engin, Mert Çölgeçen (Dk. 78 İbrahim Akdağ), Conte, Gökcan Kaya, Serkan Asan (Dk. 69 Burak Bekaroğlu), Ali Yaşar, Avramovski

        Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Erkam Develi, Rroca (Dk. 69 Uğur Kaan Yıldız), Camara, Arda Hilmi Şengül, Ezeh (Dk. 56 Görkem Bitin), Orhan Nahırcı (Dk. 69 Hasan Ayaroğlu), Caulker, Diouf, Süleyman Luş (Dk. 56 Ali Dere), Marcos Silva (Dk. 69 Dembele)

        Goller: Dk. 36 Bruno, Dk. 52 ve 60 Avramovski (Alagöz Holding Iğdır FK)

        IĞDIR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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