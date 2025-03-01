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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 18:25 Güncelleme: 01.03.2025 - 18:25
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:IğdırŞehir

        Hakemler: Süleyman Bahadır, Şenol Bektaş, Göktuğ Hazar Erel

        Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Güngördü, Alim Öztürk, Eysseric (Dk. 65 Regattin), Bruno, Ahmet Emin Engin (Dk. 78 Semih Akyıldız), Mert Çölgeçen (Dk. 66 İbrahim Akdağ), Cebrail Karayel (Dk. 25 Serkan Asan), Conte, Gökcan Kaya, Ali Yaşar, Avramovski (Dk. 65 Muammer Sarıkaya)

        Ahlatçı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Toure, Atakan Akkaynak (Dk. 77 Diniyev), Verheydt, Tunahan Ergül (Dk. 63 Avounou), Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Burak Süleyman (Dk. 63 Ali Akman), Atakan Cangöz (Dk. 83 Kadir Seven), Eren Karadağ (Dk. 83 Atila Turan)

        Gol: Dk. 14 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK)

        Sarı kartlar: Dk. 32 Landre, Dk. 41 Atakan Cangöz, (Çorum FK), Dk. 90+5 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK)

        IĞDIR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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