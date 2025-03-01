Stat:IğdırŞehir
Hakemler: Süleyman Bahadır, Şenol Bektaş, Göktuğ Hazar Erel
Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Güngördü, Alim Öztürk, Eysseric (Dk. 65 Regattin), Bruno, Ahmet Emin Engin (Dk. 78 Semih Akyıldız), Mert Çölgeçen (Dk. 66 İbrahim Akdağ), Cebrail Karayel (Dk. 25 Serkan Asan), Conte, Gökcan Kaya, Ali Yaşar, Avramovski (Dk. 65 Muammer Sarıkaya)
Ahlatçı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Toure, Atakan Akkaynak (Dk. 77 Diniyev), Verheydt, Tunahan Ergül (Dk. 63 Avounou), Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Burak Süleyman (Dk. 63 Ali Akman), Atakan Cangöz (Dk. 83 Kadir Seven), Eren Karadağ (Dk. 83 Atila Turan)
Gol: Dk. 14 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 32 Landre, Dk. 41 Atakan Cangöz, (Çorum FK), Dk. 90+5 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK)
IĞDIR
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