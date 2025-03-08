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        Iğdır FK-Şanlıurfaspor maçının ardından

        Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, "Eğer bir yarışın içerisinde olmak istiyorsak bunu çok daha fazla isteyerek yapmamız gerekir. 1. Lig gerçekten özellikle mücadele ve reaksiyon anlamında çok güçlü, sahanın içerisinde bunu göstermeniz gerekiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 17:11 Güncelleme: 08.03.2025 - 17:35
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        Iğdır FK-Şanlıurfaspor maçının ardından
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        Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, "Eğer bir yarışın içerisinde olmak istiyorsak bunu çok daha fazla isteyerek yapmamız gerekir. 1. Lig gerçekten özellikle mücadele ve reaksiyon anlamında çok güçlü, sahanın içerisinde bunu göstermeniz gerekiyor." dedi.

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile 2-2 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör Çağdaş Çavuş, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncu grubuma da söyledim, 2-0'dan 2-2'ye dönmek güzel bir duygu. Burada o sahanın içindeki oyunu bırakmama, var olma isteği ve oyunu gerçekten aslında domine ettikleri bir durum ve buradan da 2-2'ye gelmek bizim için çok değerli." dedi.

        Geriden gelerek beraberliği yakalamanın önemli olduğunu vurgulayan Çavuş, şunları kaydetti:

        "Gerçekten bizim takımımızın benimle beraber olan kısımda hiç yemediği tarzda birinci golü, arkasından da ikinci golü yedik. Bununla beraber oyuncu değişiklikleri, sonraki reaksiyonlar bizim maçın sonunu çok doğru bir şekilde getirmemize neden oldu. Rakibin bulunduğu konumdan saha içerisindeki oyun düşüncesi de hoş bir görüntü değildi. Tamamen oyunu soğutmaya, yavaşlatmaya çok fazla çalışan bir takım vardı karşımızda. Bu bizim ritmimizi yavaşlattı. Neticesinde baktığımızda buradan puanımızı almak da 2-0'dan sonra değerliydi."

        Daha iyi çalışarak mücadeleye devam edeceklerini anlatan Çavuş, "Ben teknik adamlık zamanımda bütün işlere çok realist yaklaşan biriyim, 2-0'dan 2-2'ye gelmek değerli ama oyun içerisinde bunu buraya getirmeden devam etmemiz bizim için çok daha önemli. Eğer bir yarışın içerisinde olmak istiyorsak bunu çok daha fazla isteyerek yapmamız gerekir. 1. Lig gerçekten özellikle mücadele ve reaksiyon anlamında çok güçlü, sahanın içerisinde bunu göstermeniz gerekiyor. Biz de bundan sonraki süreçte tekrardan bunu toparlayacağımız bir nokta oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

        - Şanlıurfaspor cephesi

        Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Fuat Kınalı ise bu maç için söyleyecek hiçbir şeylerinin olmadığını dile getirdi.

        Oyuncularının saha içerisinde gereken mücadeleyi verdiğini anlatan Kınalı, "Fakat saha içi, saha dışında da büyük sıkıntılar yaşadık. Emeğimizin karşılığını almak için her şeyi yaptık ama birileri engelledi. Gerçekten psikolojik olarak çok zor bir durumda kaldık. 7 dakika uzatma ve artı 14'te penaltı verildi. Bu maç için söylenecek bir şey yok, herkesin izlemesi gereken bir maç." değerlendirmesinde bulundu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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