Sanatçı Merve Özbey'den Iğdır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konseri
Iğdır'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla şarkıcı Merve Özbey'in katılımıyla konser düzenlendi.
Iğdır'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla şarkıcı Merve Özbey'in katılımıyla konser düzenlendi.
AK Parti Iğdır İl Teşkilatınca, Milletvekili Cantürk Alagöz’ün katkılarıyla kentte kadınlar için program gerçekleştirildi.
Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe katılan kadınlar, şarkıcı Özbey'in seslendirdiği şarkılarla eğlendi.
AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, burada yaptığı konuşmada, katılımlarından dolayı kadınlara teşekkür ederek, "Bu programı yapmaktaki gayemiz, kadına kalkan elleri, kadına kem gözle bakan gözleri lanetlemek için. Kadının olmadığı hiçbir yerde bereket olmaz, hele bu kadın Iğdırlı ise çok daha büyük bir ayrıcalıktır." dedi.
Milletvekili Alagöz, sanatçı Özbey'in isteği üzerine şarkı söyledi.
Konser sonunda AK Parti Iğdır Kadın Kolları Başkanı Yasemin Mert Öztürk, kadınlara çiçek verdi.
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