Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Iğdır'da konuştu:

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İşgalciler, zalimler dünyanın her yerinde. Başta Filistin olmak üzere, Hindistan’da var, Myanmar’da Müslümanlara zulmedenler var. Doğuda, batıda var, işte onlara karşı önce kendi milletimizin etrafında, terör örgütlerine karşı bir ve beraber olmamız lazım." dedi.

Erbaş, Iğdır Valiliğince, Azerbaycan Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Ramin Memmedov'un da katılımıyla düzenlenen iftar programı için geldiği kentte, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün de aralarında bulunduğu heyetle Vali Ercan Turan'ı ziyaret etti.

Burada Erbaş ve Memmedov başkanlığındaki Türkiye ile Azerbaycan heyeti, valilik toplantı salonunda basına kapalı ikili görüşme gerçekleştirdi.

Daha sonra Erbaş, özel bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in "İki devlet, tek millet" sözünü hatırlatarak, bu birlikteliğin iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

- "Yüreklerimizi ısıtan bir kelimedir iyilik"

Bu sene ramazan ayının temasını "Ramazan ve iyilik" olarak belirlediklerini dile getiren Erbaş, "Yüreklerimizi ısıtan bir kelimedir iyilik, Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok geçer ki. Bizim milletimize karşı kötülükte yardımlaşan kesimler var, düşmanlarımız var, o zaman biz o düşmanlarımıza karşı tek yürek olmak zorundayız. İşgalciler, zalimler dünyanın her yerinde. Başta Filistin olmak üzere, Hindistan’da var, Myanmar’da Müslümanlara zulmedenler var. Doğuda, batıda var. İşte onlara karşı önce kendi milletimizin etrafında, terör örgütlerine karşı bir ve beraber olmamız lazım." şeklinde konuştu.

Erbaş, 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Aile Yılı'nda ailemize daha iyi sahip çıkmamız gerektiğini daha da iyi anlamamız icap ediyor, bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor. İnşallah bu yıl boyunca birliğimizi, beraberliğimizi ilk önce ailemizden başlatmamız lazım. Biz Diyanet İşleri olarak ülkemiz genelinde 502 noktada Aile İrşat ve Aile Dini Rehberlik Merkezleri, her ilimizde, büyük ilçelerimizde Aile Büroları açtık. Eşler arası herhangi bir sorun varsa ilahiyat fakültesi mezunu vaizlerimiz, hoca hanımlar dinliyorlar, aile merkezlerine davet ediyorlar ya da evlerine ziyarette bulunup onları dinleyerek problemleri çözmeye çalışıyorlar. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak böyle önemli bir vazifeyi yerine getirmeye gayret ediyoruz."