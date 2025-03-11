Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Iğdır'da konuştu:

        Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İşgalciler, zalimler dünyanın her yerinde. Başta Filistin olmak üzere, Hindistan'da var, Myanmar'da Müslümanlara zulmedenler var. Doğuda, batıda var, işte onlara karşı önce kendi milletimizin etrafında, terör örgütlerine karşı bir ve beraber olmamız lazım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 21:08 Güncelleme: 11.03.2025 - 21:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Iğdır'da konuştu:
        ABONE OL

        Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İşgalciler, zalimler dünyanın her yerinde. Başta Filistin olmak üzere, Hindistan’da var, Myanmar’da Müslümanlara zulmedenler var. Doğuda, batıda var, işte onlara karşı önce kendi milletimizin etrafında, terör örgütlerine karşı bir ve beraber olmamız lazım." dedi.

        Erbaş, Iğdır Valiliğince, Azerbaycan Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Ramin Memmedov'un da katılımıyla düzenlenen iftar programı için geldiği kentte, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün de aralarında bulunduğu heyetle Vali Ercan Turan'ı ziyaret etti.

        Burada Erbaş ve Memmedov başkanlığındaki Türkiye ile Azerbaycan heyeti, valilik toplantı salonunda basına kapalı ikili görüşme gerçekleştirdi.

        Daha sonra Erbaş, özel bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in "İki devlet, tek millet" sözünü hatırlatarak, bu birlikteliğin iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

        - "Yüreklerimizi ısıtan bir kelimedir iyilik"

        Bu sene ramazan ayının temasını "Ramazan ve iyilik" olarak belirlediklerini dile getiren Erbaş, "Yüreklerimizi ısıtan bir kelimedir iyilik, Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok geçer ki. Bizim milletimize karşı kötülükte yardımlaşan kesimler var, düşmanlarımız var, o zaman biz o düşmanlarımıza karşı tek yürek olmak zorundayız. İşgalciler, zalimler dünyanın her yerinde. Başta Filistin olmak üzere, Hindistan’da var, Myanmar’da Müslümanlara zulmedenler var. Doğuda, batıda var. İşte onlara karşı önce kendi milletimizin etrafında, terör örgütlerine karşı bir ve beraber olmamız lazım." şeklinde konuştu.

        Erbaş, 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

        "Aile Yılı'nda ailemize daha iyi sahip çıkmamız gerektiğini daha da iyi anlamamız icap ediyor, bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor. İnşallah bu yıl boyunca birliğimizi, beraberliğimizi ilk önce ailemizden başlatmamız lazım. Biz Diyanet İşleri olarak ülkemiz genelinde 502 noktada Aile İrşat ve Aile Dini Rehberlik Merkezleri, her ilimizde, büyük ilçelerimizde Aile Büroları açtık. Eşler arası herhangi bir sorun varsa ilahiyat fakültesi mezunu vaizlerimiz, hoca hanımlar dinliyorlar, aile merkezlerine davet ediyorlar ya da evlerine ziyarette bulunup onları dinleyerek problemleri çözmeye çalışıyorlar. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak böyle önemli bir vazifeyi yerine getirmeye gayret ediyoruz."

        13-20 Mart tarihlerini "İyilik Haftası" olarak ilan ettiklerini aktaran Erbaş, şunları kaydetti:

        "Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yönetmeliği de çıktı, bütün illere gönderdik. Cenabıhak hiçbirimizi iyilikten ayırmasın inşallah. Ramazan ayımız mübarek olsun. Birbirimizi sevelim, sayalım, düşüncelerimize, inançlarımıza, mezhebi farklılıklarımıza, etnik farklılıklarımıza saygı göstererek, Peygamber Efendimizin ifade ettiği gibi inancı, mezhebi, ırkı ne olursa olsun bir arada yaşama tecrübesini en güzel bir şekilde dünyaya örnek olarak millet olarak bizim göstermemiz lazım. Bunun örnek mekanlarından birisi de Iğdır şehrimizdir."

        - İki ülkenin birliği dünyaya örnek

        Ramin Memmedov ise ramazan ayının önemine vurgu yaparak, "Ramazan merhamet ayıdır. Bu ayda daha çok düşünmek, paylaşmak, öğrenmek lazımdır. Ramazan aynı zamanda paylaşmak, yardımlaşmak, sevinci bölüşmek ayıdır." dedi.

        Azerbaycan ile Türkiye'nin sevinci her zaman bölüştüğüne dikkati çeken Memmedov, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün deyimiyle 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimiz', ulu önderimiz Haydar Aliyev’in deyimiyle 'Biz bir millet iki devletiz', tarih boyu her iki deyimi de biz defalarca ispatlamışız." diye konuştu.

        Türkiye ve Azerbaycan'ın birliğine de vurgu yapan Memmedov, "Azerbaycan askerleri Çanakkale’de savaşınca, Türk askerleri Bakü’yü işgalden kurtarınca, depremde Azerbaycan Türkiyeli kardeşlerimizin yanında olunca, Türkiye’nin siyasi ve manevi desteğini biz Karabağ Savaşı'nda hissedince, bütün dünya iki cumhuriyetin, iki halkın birlikte olmasını konuştu. Bundan sonra da bu iki cumhuriyetin, iki toplumun kardeşliği, birliği dünya için örnek olacak." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        ABD: Ukrayna ateşkesi kabul etti
        ABD: Ukrayna ateşkesi kabul etti
        Pezeşkiyan'dan Trump'a yanıt
        Pezeşkiyan'dan Trump'a yanıt
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Suriye liderinden özeleştiri
        Suriye liderinden özeleştiri
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı

        Benzer Haberler

        Ali Erbaş: Ramazan ayının temasını 'Ramazan ve iyilik' diye belirledik
        Ali Erbaş: Ramazan ayının temasını 'Ramazan ve iyilik' diye belirledik
        Milletvekili Alagöz, sahnede sesiyle beğeni topladı
        Milletvekili Alagöz, sahnede sesiyle beğeni topladı
        Sanatçı Merve Özbey'den Iğdır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konseri
        Sanatçı Merve Özbey'den Iğdır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konseri
        Iğdır FK-Şanlıurfaspor maçının ardından
        Iğdır FK-Şanlıurfaspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        210 kilometre uzunluğundaki sulama kanalları, 100'den fazla iş makinesiyle...
        210 kilometre uzunluğundaki sulama kanalları, 100'den fazla iş makinesiyle...