Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Iğdır'da teravih namazı kıldırdı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Iğdır Ulu Cami'de teravih namazı kıldırdı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Iğdır Ulu Cami'de teravih namazı kıldırdı.
Kentte bazı programlara katılan Erbaş, daha sonra yatsı namazını kent merkezindeki Ulu Cami'de kıldı.
Burada cemaate teravih namazı kıldıran Erbaş, ardından dua etti.
Ramazan ayının güzelliklerini anlatıp, birlik ve beraberliğin öneminden bahseden Erbaş, bir süre cemaate iman hakikatleriyle ilgili sohbet verdi.
Teravih namazına Iğdır Valisi Ercan Turan da katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.