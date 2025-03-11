Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Iğdır'da teravih namazı kıldırdı

Ramazan ayının güzelliklerini anlatıp, birlik ve beraberliğin öneminden bahseden Erbaş, bir süre cemaate iman hakikatleriyle ilgili sohbet verdi.

Burada cemaate teravih namazı kıldıran Erbaş, ardından dua etti.

Kentte bazı programlara katılan Erbaş, daha sonra yatsı namazını kent merkezindeki Ulu Cami'de kıldı.

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