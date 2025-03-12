Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Iğdır'da Kur'an kursu açılışında konuştu:

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul, Ankara, Bursa ve Rize'de açtıkları Kur'an eğitim merkezleri sayısını 20'ye çıkartacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 15:47 Güncelleme: 12.03.2025 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Iğdır'da Kur'an kursu açılışında konuştu:
        ABONE OL

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul, Ankara, Bursa ve Rize'de açtıkları Kur'an eğitim merkezleri sayısını 20'ye çıkartacaklarını söyledi.

        Açılış ve programlara katılmak üzere kente gelen Erbaş, ilk olarak Iğdır Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda öğrencilerle buluştu.

        Daha sonra "İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince" konulu seminere katılan Erbaş, burada İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Erbaş, "İstiklal Marşı başlı başına medeniyet değerlerimizi içinde toplayan çok önemli bir eser. Hele onun 'Ruhumun senden, İlahi, şudur ancak emeli / Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli / Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli / Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli' mısraları esasında bir duadır. Yani dinleyenlerin sonunda 'amin' demesi gereken bir duadır. İnşallah o İstiklal Marşı ruhu bizde hep devam edecek, çocuklarımıza, gençlerimize intikal edecek, bu ruhla neslimiz devam edecek inşallah." ifadelerini kullandı.

        Seminere, Vali Ercan Turan ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma da katıldı.

        - Iğdır Merkez Yatılı Kız Kur'an Kursu'nun açılışı yapıldı

        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, daha sonra Vali Turan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Özgür Mahallesi'nde yapılan Iğdır Merkez Yatılı Kız Kur'an Kursu'nun açılışını yaptı.

        Burada katılımcılara hitap eden Erbaş, Kur'an kurslarının önemine vurgu yaptı.

        Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okumayı çok önemsediklerini belirten Erbaş, "Bu yüzden Kur’an kurslarımıza 'Kur'an'ı Anlama' programı koyduk. Kur’an-ı Kerim’i lafız olarak öğrendikten sonra manasını da anlamamız lazım. Bunun için kurslarımızda okutulan 3 ciltlik bir kitap yazdık. Ciltler çok kalın değil ama kitabın adı da Lafzın Hamili, Mananın Amili." diye konuştu.

        Diyanet İşleri Başkanlığı olarak İslami İlimler Bölümü diye bir bölüm oluşturduklarını anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

        "Üç yıl süren bu bölümlerden mezun olan öğrenciler var. Bunlar gelecekte mihraplarımızda, minberlerimizde bizim en iyi hocalarımız olacaklar. Onları ilahiyat fakültelerine yönlendiriyoruz, orada çok başarılı öğrenciler olacaklar. Geçen yıl Diyanet Akademisi Kanunu'muz çıkarken içerisine Kur’an eğitim merkezlerini de koyduk. Kanunla kurulmuş Kur’an eğitim merkezlerimiz var. Şu an İstanbul’da, Ankara’da, Bursa’da ve Rize’de açtık, inşallah ülkemiz genelinde sayıları 20 olacak. 4 yıllık Kur'an eğitim merkezlerimize hafızlığını tamamlamış ortaokul mezunlarını başarı sırasına göre alıyoruz."

        Iğdır Müftülüğünü ziyaret eden Erbaş, İl Müftüsü Zahit Demirel ve personelle görüştü.

        Iğdır Üniversitesinin Suveren Yerleşkesi'ne gelen Erbaş, Üniversite Camii, 4-6 yaş Kur'an Kursu ve kütüphaneyi de ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        Şebeke suyunda 'petrol hidrokarbonu' çıktı! Kesinlikle kullanmayın!
        Şebeke suyunda 'petrol hidrokarbonu' çıktı! Kesinlikle kullanmayın!
        Mühendis kırma eleme makinesinin içine düştü!
        Mühendis kırma eleme makinesinin içine düştü!
        Özbek'ten F.Bahçe ve Mourinho'ya sert sözler!
        Özbek'ten F.Bahçe ve Mourinho'ya sert sözler!
        ABD'de enflasyon beklentinin altında
        ABD'de enflasyon beklentinin altında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Yalan tanıklık' suçundan hapis istemi
        'Yalan tanıklık' suçundan hapis istemi
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı

        Benzer Haberler

        Iğdır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Iğdır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Erbaş, Iğdır'da Kur'an kursunun açılışını yaptı
        Erbaş, Iğdır'da Kur'an kursunun açılışını yaptı
        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Iğdır Spor'u ziyaret etti
        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Iğdır Spor'u ziyaret etti
        Iğdır FK, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
        Iğdır FK, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Iğdır'da teravih namazı kıldırdı
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Iğdır'da teravih namazı kıldırdı
        Ali Erbaş: Ramazan ayının temasını 'Ramazan ve iyilik' diye belirledik
        Ali Erbaş: Ramazan ayının temasını 'Ramazan ve iyilik' diye belirledik