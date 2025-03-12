Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Iğdır'da Kur'an kursu açılışında konuştu:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul, Ankara, Bursa ve Rize'de açtıkları Kur'an eğitim merkezleri sayısını 20'ye çıkartacaklarını söyledi.

Açılış ve programlara katılmak üzere kente gelen Erbaş, ilk olarak Iğdır Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda öğrencilerle buluştu.

Daha sonra "İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince" konulu seminere katılan Erbaş, burada İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Erbaş, "İstiklal Marşı başlı başına medeniyet değerlerimizi içinde toplayan çok önemli bir eser. Hele onun 'Ruhumun senden, İlahi, şudur ancak emeli / Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli / Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli / Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli' mısraları esasında bir duadır. Yani dinleyenlerin sonunda 'amin' demesi gereken bir duadır. İnşallah o İstiklal Marşı ruhu bizde hep devam edecek, çocuklarımıza, gençlerimize intikal edecek, bu ruhla neslimiz devam edecek inşallah." ifadelerini kullandı.

Seminere, Vali Ercan Turan ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma da katıldı.

- Iğdır Merkez Yatılı Kız Kur'an Kursu'nun açılışı yapıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, daha sonra Vali Turan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Özgür Mahallesi'nde yapılan Iğdır Merkez Yatılı Kız Kur'an Kursu'nun açılışını yaptı.

Burada katılımcılara hitap eden Erbaş, Kur'an kurslarının önemine vurgu yaptı.

Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okumayı çok önemsediklerini belirten Erbaş, "Bu yüzden Kur’an kurslarımıza 'Kur'an'ı Anlama' programı koyduk. Kur’an-ı Kerim’i lafız olarak öğrendikten sonra manasını da anlamamız lazım. Bunun için kurslarımızda okutulan 3 ciltlik bir kitap yazdık. Ciltler çok kalın değil ama kitabın adı da Lafzın Hamili, Mananın Amili." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak İslami İlimler Bölümü diye bir bölüm oluşturduklarını anlatan Erbaş, şunları kaydetti: