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        Iğdır'daki kaçak botoks ilacı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Iğdır'da 412 kaçak botoks ilacı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 17:35 Güncelleme: 18.03.2025 - 18:12
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        Iğdır'daki kaçak botoks ilacı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Iğdır'da 412 kaçak botoks ilacı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent merkezinde kaçak ilaç satan kişilere yönelik başlatılan çalışmalarda 1 şüpheli takibe alındı.

        Ekiplerce yakalanan şüphelinin adresinde yapılan aramada 412 kaçak botoks ilacı ele geçirildi.

        Ele geçirilen malzemelere el konuldu, şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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