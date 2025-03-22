İlkbaharın gelişiyle Ağrı Dağı'nın etekleri göçmen kuşlarla şenlendi

HÜSEYİN YILDIZ - Ağrı Dağı'nın eteklerindeki sulak alanlar, havaların ısınmasıyla Afrika’dan gelen göçmen kuşları ağırlamaya başladı.

Türkiye’nin önemli kuş alanlarından olan Iğdır’daki sulak alanlarda, ilkbahar mevsiminde kuş çeşitliliği yaşanıyor.

Bugüne kadar yapılan gözlemlerde, denize kıyısı olmamasına rağmen 348 türün yaşadığı tespit edilen Iğdır’daki Karasu ve Bulakbaşı sulak alanları, bugünlerde göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Her yıl kuzey yarım kürede havaların soğumasıyla güneye göç eden kuşlar, ilkbaharın gelişiyle dönüşe geçiyor. Bu göç yolculuğu esnasında Iğdır’daki sulak alanlara mola veren göçmen kuşlar, burada besleniyor, yağ depoluyor ve ürüyor.

- Bugünlerde bölgeye 45 türün geldiği gözlemlendi

Bu yıl da kuşların uğrak noktalarından olan Karasu ve Bulakbaşı sulak alanları, göçmen kuşlarla şenlendi.

Akademisyenler ve gönüllüler bölgede bugünlerde yerli ve göçmen olmak üzere 45 türün olduğu gözlemledi.

Kuşların mart ayının ortalarında başlayan yaz göçünün, mayısın sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUŞMER) Müdürü Dr. Emrah Çelik, AA muhabirine, Kuzey Afrika'dan gelen göçmen kuşların Iğdır’ın sulak alanlarına ulaştığını söyledi.

- "Göç, mayısın sonuna kadar devam edecek"

Arazi gözlemlerinde yaz göçmeni türleri tespit ettiklerini ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Önemli türler var, özellikle kızkuşu bölge için önemli bir tür. Balıkçıl türlerini gördük, kayıt altına aldık. Göç, mayısın sonuna kadar devam edecek. Bu esnada yine bölgeyi yani sulak alanları, bazı türler üreme amaçlı da kullanıyor olacak. Mayısın sonuna kadar yaz göçmenleri alana gelmeye devam edecek. Karasu ve Bulakbaşu sulak alanları Iğdır için önemli. Iğdır orman bakımından fakir bir bölge, dolayısıyla sulak alanlara çok ciddi işlev yüklenmiş durumda."