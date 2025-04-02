Iğdır'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarından 4 zanlı tutuklandı
Iğdır'da polis ekiplerince, mart ayından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarından 38 şüpheliye adli işlem yapıldı, 4 zanlı tutuklandı.
Iğdır'da polis ekiplerince, mart ayından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarından 38 şüpheliye adli işlem yapıldı, 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda geçen ay düzenlenen operasyonlarda, 11 kilo 213 gram uyuşturucu ile 101 sentetik ecza ele geçirildi, 42 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 38'ine de adli işlem yapıldı.
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