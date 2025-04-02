Iğdır'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarından 4 zanlı tutuklandı

Bu kapsamda geçen ay düzenlenen operasyonlarda, 11 kilo 213 gram uyuşturucu ile 101 sentetik ecza ele geçirildi, 42 şüpheli gözaltına alındı.

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