Iğdır'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarından 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Iğdır'da polis ekiplerince mart ayından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Iğdır'da polis ekiplerince mart ayından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 19 cep telefonu, 1331 paket sigara, 517 litre akaryakıt, 31 şişe içki, 3 bin 400 adet boş makaron, 51,6 kilo nargile tütünü, 168 adet muhtelif emtia ele geçirildi.
Olaylarda gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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