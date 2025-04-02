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        Iğdır'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarından 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Iğdır'da polis ekiplerince mart ayından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 10:26 Güncelleme: 02.04.2025 - 10:26
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        Iğdır'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarından 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Iğdır'da polis ekiplerince mart ayından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 19 cep telefonu, 1331 paket sigara, 517 litre akaryakıt, 31 şişe içki, 3 bin 400 adet boş makaron, 51,6 kilo nargile tütünü, 168 adet muhtelif emtia ele geçirildi.

        Olaylarda gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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