Iğdır'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarından 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Bu kapsamda geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 19 cep telefonu, 1331 paket sigara, 517 litre akaryakıt, 31 şişe içki, 3 bin 400 adet boş makaron, 51,6 kilo nargile tütünü, 168 adet muhtelif emtia ele geçirildi.

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