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        Iğdır'da zirai don kaynaklı zarar olmadığı açıklandı

        Iğdır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, il genelinde zirai don kaynaklı zarar olmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 21:18 Güncelleme: 15.04.2025 - 21:18
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        Iğdır'da zirai don kaynaklı zarar olmadığı açıklandı
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        Iğdır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, il genelinde zirai don kaynaklı zarar olmadığını bildirdi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte yapılan kontrollerde don kaynaklı zarar gören ürün olmadığı belirtildi.

        Açıklamada, "Ülkemiz genelinde tarım alanlarında olumsuz sonuçlara ve zararlara sebep olan soğuk hava koşullarından dolayı gerçekleşen don olayının ilimizdeki etkisinin vermiş olabileceği zararlar İl Müdürümüz Ahmet Tingiş ve beraberindeki TARSİM Bölge Müdürü Erkan Gür tarafından bağ ve bahçelerimizde zarara ilişkin kontroller gerçekleştirildi." ifadesi yer aldı.

        İl genelinde zirai don kaynaklı zarar görülmediği kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar da herhangi bir çiftçimizden ihbar gelmemesi bizleri sevindirmiştir. Teknik ekiplerimizce sahada ve çiftçilerimizin yanında olarak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

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