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        YURTLİG Voleybol Turnuvası'nın Doğu Anadolu şampiyonu Ağrı KYK oldu

        Iğdır'da düzenlenen "YURTLİG Voleybol Turnuvası"nın Doğu Anadolu şampiyonu Ağrı KYK takımı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 18:24 Güncelleme: 20.04.2025 - 18:24
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        YURTLİG Voleybol Turnuvası'nın Doğu Anadolu şampiyonu Ağrı KYK oldu
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        Iğdır'da düzenlenen "YURTLİG Voleybol Turnuvası"nın Doğu Anadolu şampiyonu Ağrı KYK takımı oldu.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından GSB yurtlarında barınan öğrencilerin katılımıyla "YURTLİG" adı altında düzenlenen turnuvanın Doğu Anadolu Erkekler Grubu Voleybol Turnuvası final maçı, Kazım Karabekir Spor Salonunda oynandı.

        Vali Ercan Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Gençlik ve Spor Müdürü Recai Şahin ve ilgilerin katıldığı maçta takımlar final için ter döktü.

        Finalde Iğdır KYK ile karşılan Ağrı KYK ekibi, ilk seti 25-22, ikinci seti 26-24 ve üçüncü seti de 25-20 kazanıp bölge şampiyonu oldu.

        Turnuvada 1. olan Ağrı, 2. olan Iğdır, 3. olan Muş ve 4. olan Kars'ın sporcularına madalya ve katılım belgesi verildi.

        Tüm bölge şampiyonları, Kocaeli'nde düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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