Iğdır FK, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında 27 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında 27 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma ve çift kale maç yapıldı.
Takım, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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