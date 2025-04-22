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        Iğdır FK, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında 27 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 19:19 Güncelleme: 22.04.2025 - 19:24
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        Iğdır FK, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında 27 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma ve çift kale maç yapıldı.

        Takım, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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