Iğdır'da jandarma Ağrı Dağı'nın eteğindeki köy çocuklarının bayramını kutladı

Kavaktepe İlkokulu'ndaki çocukları ziyaret eden askerler, çocukların yüzlerini boyayıp ardından yaş pasta kesti. Çocuklar, jandarmanın köpeklerle yaptığı gösteriyi ilgiyle izledi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Çocuk Kısım Amirliği ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, Ağrı Dağı'nın eteğinde bulunan Kavaktepe köyündeki çocuklar için etkinlik düzenledi.

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