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        Iğdır'da jandarma Ağrı Dağı'nın eteğindeki köy çocuklarının bayramını kutladı

        Iğdır'da jandarma ekibi, Ağrı Dağı'nın eteklerinde yer alan köydeki çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayıp köpek şovu izletti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 22:34 Güncelleme: 22.04.2025 - 22:34
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        Iğdır'da jandarma Ağrı Dağı'nın eteğindeki köy çocuklarının bayramını kutladı
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        Iğdır'da jandarma ekibi, Ağrı Dağı'nın eteklerinde yer alan köydeki çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayıp köpek şovu izletti.

        Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Çocuk Kısım Amirliği ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, Ağrı Dağı'nın eteğinde bulunan Kavaktepe köyündeki çocuklar için etkinlik düzenledi.

        Kavaktepe İlkokulu'ndaki çocukları ziyaret eden askerler, çocukların yüzlerini boyayıp ardından yaş pasta kesti. Çocuklar, jandarmanın köpeklerle yaptığı gösteriyi ilgiyle izledi.

        Jandarma ekibi son olarak öğrencileri çeşitli hediyelerle sevindirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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