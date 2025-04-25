Iğdır'da sahte içki satan 2 iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Yapılan denetimlerde 2 iş yerinde 22 şişe sahte ve 13 şişe yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen alkollü içecek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte ve kaçak içki satanlara yönelik 15 iş yerini denetledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.