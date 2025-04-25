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        Iğdır'da sahte içki satan 2 iş yeri sahibi gözaltına alındı

        Iğdır'da sahte içki satan 2 iş yeri sahibi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 23:28 Güncelleme: 25.04.2025 - 23:28
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        Iğdır'da sahte içki satan 2 iş yeri sahibi gözaltına alındı
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        Iğdır'da sahte içki satan 2 iş yeri sahibi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte ve kaçak içki satanlara yönelik 15 iş yerini denetledi.

        Yapılan denetimlerde 2 iş yerinde 22 şişe sahte ve 13 şişe yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen alkollü içecek ele geçirildi.

        Söz konusu 2 işletmenin sahipleri gözaltına alındı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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