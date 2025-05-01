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        Iğdır'da güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadelesi sürüyor

        Türkiye'nin Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırında yer alan Iğdır'da, yurda yasa dışı girişlerin engellenmesi amacıyla güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 15:12 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:25
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        Iğdır'da güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadelesi sürüyor
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        Türkiye'nin Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırında yer alan Iğdır'da, yurda yasa dışı girişlerin engellenmesi amacıyla güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" kapsamında gece kara yollarında, gündüz ise otobüs duraklarında ve sokaklarda sorgulama yaptı.

        Ekiplerce Iğdır-Ağrı, Iğdır-Kars ve Iğdır-Nahçıvan kara yolunda yapılan kontrollerde, 178 araç ve 556 kişi sorgulandı.

        Ayrıca kentte şehirler arası hizmet veren otobüs firmalarına yönelik de çalışma yürüten ekipler, 11 şirketi kontrol etti.

        Yapılan kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

        Çalışmalarda hırsızlık suçundan 1, dolandırıcılıktan 1, uyuşturucu madde ticareti suçundan 1 olmak üzere aranan 3 şüpheli de gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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