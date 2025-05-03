Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır FK, yarınki Kocaelispor maçına play-off hattında kalma hedefiyle çıkacak

        Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında yarın şampiyonluğunu daha önce ilan eden Kocaelispor'u konuk edecek Alagöz Holding Iğdır FK, rakibini yenerek play-off'ta kalmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 18:47 Güncelleme: 03.05.2025 - 18:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır FK, yarınki Kocaelispor maçına play-off hattında kalma hedefiyle çıkacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında yarın şampiyonluğunu daha önce ilan eden Kocaelispor'u konuk edecek Alagöz Holding Iğdır FK, rakibini yenerek play-off'ta kalmak istiyor.

        Iğdır ekibi, sahip olduğu sırasını koruyup puanını da 58'e çıkararak play-off hattında kalmayı hedefliyor.

        Teknik direktör Çağdaş Çavuş'un göreve gelişiyle yakaladığı ivmeyi kaybetmeden ligi tamamlamak için mücadele verecek olan Iğdır FK, yenilmezlik serisini de 13 maça çıkararak ligin son haftasına girmek istiyor.

        Teknik direktör Çavuş, AA muhabirine, 7. sırada bulunup play-off içerisinde olmanın kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

        Takımının başarıyla mücadele ettiğini belirten Çavuş, "Küme düşme hattından iyi oyun, iyi mücadeleyle üst sıralara çıkarak sahanın içerisinde sporseverlere, izleyicilerimize çok güzel bir görsel izlettiğimizi düşünüyorum. Bunu şu an play-off'a taşımak da bizim için çok güzel bir görüntü. Fakat bitirmedik, daha iki maçımız var. Bu iki maçta da galip gelip play-off'un içinde kalmak istiyoruz." diye konuştu.

        - Kocaelispor maçı

        Yarın Iğdır'da oynayacakları Kocaelispor maçına da değinen Çavuş, şöyle devam etti:

        "Bu maç bizim için çok önemli, çok değerli bir maç. Kazandığımız zaman play-off'ta olan durumumuz devam edecek. Sonra son bir maç oynayacağız, o zaman da o sonuçların getirdiği sonuca göre biz hareket etmiş olacağız ve ona göre stratejimizi ve planımızı belirleyeceğiz. Kocaelispor şampiyon olmuş bir takım, buradan onları tebrik etmek istiyorum. Seyircisi ve camiası ile çok güzel bir şampiyonluğu hak ettiler, umut ediyorum ki Süper Lig'de de başarılı olurlar. Şampiyon bir takımla oynamak tabii ki zor ve oyuncu grubum da buna çok net hazırlıklı. Biz bunu bir plana koyarak saha içerisinde kendi oyunumuzu, enerjimizi, mücadelemizi bu maçta da aynı şekilde sergileyeceğiz ve galip geleceğimizi düşünüyorum. Sonrasında play-off grubu içerisinde devam eden süreci ve son maçtaki oynayacağımız oyunu planlamaya devam edeceğiz."

        - "Bütün taraftarlarımızı, halkımızı yarınki maça, stada bekliyorum"

        Yarınki mücadelede taraftardan büyük destek beklediklerinin altını çizen Çavuş, şunları söyledi:

        "Geldiğim andan itibaren hem şehrimizle hem de taraftarımızla çok güzel bir birliktelik yaşadık. Onların enerjisi bizim içerideki enerjimiz, karşılıklı bir sempati oluşturdu. Onları bu maç çok yoğun bir destekle tribünlere bekliyoruz. Maçın başından sonuna kadar takımlarını en güzel şekilde desteklemelerini, en yüksek enerjiyle onları motive etmelerini istiyorum. Bütün taraftarlarımızı, halkımızı yarınki maça, stada bekliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
        Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        3 filmin senaristi 13 filmin oyuncusu
        3 filmin senaristi 13 filmin oyuncusu
        KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Erdoğan: Türkiye ve KKTC kader ortağı
        KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Erdoğan: Türkiye ve KKTC kader ortağı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        En iyi görüşme...
        En iyi görüşme...
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        2. Lig'de şampiyonlar belli oldu!
        2. Lig'de şampiyonlar belli oldu!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        "Papa" Trump
        "Papa" Trump
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız

        Benzer Haberler

        Iğdır FK, yenilmezlik serisiyle düşme hattından çıktı, play-off kovalıyor
        Iğdır FK, yenilmezlik serisiyle düşme hattından çıktı, play-off kovalıyor
        Otomobildeki yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı
        Otomobildeki yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı
        Iğdır'da güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadelesi sürüyor
        Iğdır'da güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadelesi sürüyor
        Emniyet Müdürü Turgay'dan ilkokul öğrencisi Betül'e doğum günü sürprizi
        Emniyet Müdürü Turgay'dan ilkokul öğrencisi Betül'e doğum günü sürprizi
        Iğdır Emniyet Müdürü Turgay, kendisini mektupla davet eden minik öğrencinin...
        Iğdır Emniyet Müdürü Turgay, kendisini mektupla davet eden minik öğrencinin...
        Iğdır'da 1 kişinin öldüğü akraba kavgasında 43 sanığa ceza
        Iğdır'da 1 kişinin öldüğü akraba kavgasında 43 sanığa ceza