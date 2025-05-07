Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Ağrı Dağı'nın "lav kayalıkları" 37 amfibi ve sürüngen türüne ev sahipliği yapıyor

        HÜSEYİN YILDIZ - Ağrı Dağı'nda volkanik hareketlilikten oluşan lav kayalıklarda, 37 amfibi ve sürüngen türü yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 11:15 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı Dağı'nın "lav kayalıkları" 37 amfibi ve sürüngen türüne ev sahipliği yapıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HÜSEYİN YILDIZ - Ağrı Dağı'nda volkanik hareketlilikten oluşan lav kayalıklarda, 37 amfibi ve sürüngen türü yaşıyor.

        5 bin 137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı'nın etekleri, yaban hayvanlarının yanı sıra amfibi ve sürüngenlere de ev sahipliği yapıyor.

        Dağda volkanik hareketlilik sonucu oluşan lav kayalıklar, birçok sürüngen tarafından yaşam alanı olarak kullanılıyor.

        Uzun yıllardır bilim insanlarınca bölgede yapılan çalışmada, lav kayalıklarda 37 amfibi ve sürüngen türünün yaşadığı tespit edildi.

        Iğdır Üniversitesi Yaban Hayatı Programı Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Akman, AA muhabirine, bölgede bilim insanlarınca çalışmaların sürdüğünü söyledi.

        Dağın eteklerinin önemine değinen Akman, "Ağrı Dağı'nın etekleri zamanında volkanik aktivite sonucu lavların akıntısıyla oluşmuş bir habitat. Bu da amfibi ile sürüngenlere barınma ve sığınma anlamında çok fazla olanak sağlayan bir bölge." dedi.

        - "Dünyada sadece Ağrı Dağı civarında yaşayan 2 tür var"

        Bölgenin böyle bir yapıya sahip olmasının yaban hayatı açısından son derece önemli olduğuna dikkati çeken Akman, "Türkiye'de çok farklı habitat ve ekolojik koşullar var, bunlardan biri de Ağrı Dağı. Üç ülkeye sınır olması nedeniyle de zengin bir bölgemiz. Burada 17 aileye ait 37 tür barınmakta. Bunların 4'ü amfibi, 2'si kaplumbağa, 15'i kertenkele, 16'sı da yılan türü." diye konuştu.

        Akman, dünyada sadece Ağrı Dağı civarında yaşayan 2 türün olduğunu vurgulayarak, "Biri topbaş keleri, diğeri de Aras kertenkelesi. Ağrı Dağı ve civarında yer alan, özellikle kumluk bölgelerde dağılış göstermesiyle ayrı öneme sahip türlerimiz. Bu bölge yaklaşık 1800'lü yıllardan beri çalışılmakta ve günümüze gelen sayı da bu şekilde netleşmekte." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki kuzen birlikte boğulmuştu! Piknik faciasında kahreden detay!
        İki kuzen birlikte boğulmuştu! Piknik faciasında kahreden detay!
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        Türkiye’nin teknoloji devleri yabancı ellerde
        Türkiye’nin teknoloji devleri yabancı ellerde
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Trump'tan "Hindistan-Pakistan çatışması" yorumu: Biz de yeni duyduk
        Trump'tan "Hindistan-Pakistan çatışması" yorumu: Biz de yeni duyduk
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        İki kardeşin cansız bedeni bulundu
        İki kardeşin cansız bedeni bulundu
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Ücrete dahil fazla çalışmada sınır
        Ücrete dahil fazla çalışmada sınır
        Yangın sırasında duvar itfaiye erlerinin üzerine çöktü!
        Yangın sırasında duvar itfaiye erlerinin üzerine çöktü!
        Sivrisinek kabusu yaşamamak için bunlara dikkat!
        Sivrisinek kabusu yaşamamak için bunlara dikkat!

        Benzer Haberler

        Iğdır FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
        Iğdır FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
        Iğdır'da etkili olan sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu
        Iğdır'da etkili olan sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu
        2. Iğdır Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı
        2. Iğdır Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı
        Alagöz Holding Iğdır FK-Kocaelispor maçının ardından
        Alagöz Holding Iğdır FK-Kocaelispor maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Iğdır'da uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yapan 4 zanlı tutuklandı
        Iğdır'da uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yapan 4 zanlı tutuklandı