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        Köyün ortak alanları yıllardır baharda el birliğiyle temizleniyor

        SABRİ SARCAN - Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünün ortak alanları, yöre halkı tarafından uzun yıllardır ilkbahar mevsiminde el birliğiyle temizleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 11:06 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:20
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        Köyün ortak alanları yıllardır baharda el birliğiyle temizleniyor
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        SABRİ SARCAN - Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünün ortak alanları, yöre halkı tarafından uzun yıllardır ilkbahar mevsiminde el birliğiyle temizleniyor.

        Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan köyün temizliği, vatandaşlar tarafından yıllardır dayanışma içinde yapılıyor.

        İlkbahar mevsiminde ellerine kazma, kürek ve bazı temizlik malzemeleri alan köyün erkekleri, yerleşim yerinin sokaklarına dağılıyor.

        Bir yandan köyün sokaklarındaki taş, toprak ve çöpleri temizleyen köylüler, diğer yandan ağaçları budayıp sulama kanallarını açıyor.

        Kimsesiz yaşlıların bahçe işlerini de yapan köy sakinleri, bu gelenekleriyle dayanışma örneği sergiliyor.

        - "Her şeyi devletimizden beklemiyoruz"

        Köy Muhtarı Bülent Otay, AA muhabirine, her yıl köyde yaptıkları temizlik çalışmasına bu yıl da baharın gelişiyle başladıklarını söyledi.

        Çalışmalara köy halkının olabildiğince eksiksiz bir şekilde katıldığını ifade eden Otay, şöyle konuştu:

        "Biz her şeyi devletimizden beklemiyoruz. Gördüğünüz gibi imece usulü ile köylülerimizle beraber elimizden geldiği kadar temizliğe önem gösteriyoruz. Diğer köylerin de böyle yol kenarlarında trafiği tehlikeye sokacak ağaç dallarını, taşları ve çevreye dökülen çöpleri temizlemesini bekliyoruz. Bu konularda komşu köylülerimiz duyarlı olursa çok seviniriz. İnşallah daha güzel, daha kapsamlı, daha iyi şeyler de başaracağız. Köy halkıyla beraber böyle çalışmalara devam edeceğiz."

        Köy sakinlerinden Gürkan Kıtay ise imece usulü temizlik çalışması geleneğini sürdüreceklerini belirterek, "İmece usulü evlerimizi, sokaklarımızı, mezarlıklarımızı hep beraber temizledik. Eşimizden, dostumuzdan, komşularımızdan Allah razı olsun. Bu gibi hizmetleri hep devletten beklememek lazım. Köylerde eskiden beri gelen bu dayanışmayı sürdürüyoruz. İmece usulü yardımlaşma unutulmaya başladı. Bizler de köy halkı olarak bu geleneği sürdürüyoruz." diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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