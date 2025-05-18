Iğdır'da "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi

Vali Turan da öğrencilere destek olmak amacıyla sergideki resimlerden birkaçını satın aldı.

Bu kapsamda Zübeyde Hanım Bulvarı’nda bir araya gelen Vali Ercan Turan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, protokol üyeleri, sporcular ve vatandaşlar, Millet Bahçesi’ne kadar “Gençlik Yürüyüşü” gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Türkiye'nin Gücü Gençliğinde Saklı" sloganıyla kentte 19 Mayıs kutlamaları yapıldı.

Iğdır'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

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