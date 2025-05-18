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        Iğdır'da "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi

        Iğdır'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 21:22 Güncelleme: 18.05.2025 - 21:22
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        Iğdır'da "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi
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        Iğdır'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Türkiye'nin Gücü Gençliğinde Saklı" sloganıyla kentte 19 Mayıs kutlamaları yapıldı.

        Bu kapsamda Zübeyde Hanım Bulvarı’nda bir araya gelen Vali Ercan Turan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, protokol üyeleri, sporcular ve vatandaşlar, Millet Bahçesi’ne kadar “Gençlik Yürüyüşü” gerçekleştirdi.

        Alandaki resim sergisini gezen katılımcılar, daha sonra Gençlik Merkezi’nde düzenlenen konsere katıldı.

        Vali Turan da öğrencilere destek olmak amacıyla sergideki resimlerden birkaçını satın aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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