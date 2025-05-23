Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 10 zanlı tutuklandı

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 57,74 gram esrar, 14,86 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 av tüfeği ve bu tüfeğe ait 16 fişek ele geçirildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 3 ay boyunca yürütülen çalışmalar sonucunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı iddia edilen 10 şüpheli takibe alındı.

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