Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel göreve başladı
Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Ekrem Gürel, görevine başladı.
Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Ekrem Gürel, görevine başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Ekrem Gürel, kente geldi.
Suveren Kampüsü'ndeki 8 Eylül Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen devir-teslim törenine Gürel, eski rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, akademisyenler ve üniversite personeli katıldı.
Üniversitenin tanıtım filminin izlenmesinin ardından eski rektör Alma, görev süresince yaptığı çalışmaları anlattı.
Gürel ise üniversitede yapacakları çalışmaları, hedeflerini ve projelerini paylaştı.
Tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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