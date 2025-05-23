Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel göreve başladı

        Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Ekrem Gürel, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 13:32 Güncelleme: 23.05.2025 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel göreve başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Ekrem Gürel, görevine başladı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Ekrem Gürel, kente geldi.

        ​​​​​​​Suveren Kampüsü'ndeki 8 Eylül Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen devir-teslim törenine Gürel, eski rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, akademisyenler ve üniversite personeli katıldı.

        Üniversitenin tanıtım filminin izlenmesinin ardından eski rektör Alma, görev süresince yaptığı çalışmaları anlattı.

        Gürel ise üniversitede yapacakları çalışmaları, hedeflerini ve projelerini paylaştı.

        Tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        Adana'da dehşet! Temizlik görevlisi esnafı bıçakla öldürdü!
        Adana'da dehşet! Temizlik görevlisi esnafı bıçakla öldürdü!
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
        Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak
        Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak
        İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin 3 gözaltı kararı!
        İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin 3 gözaltı kararı!
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        OnlyFans'in satışı için 8 milyar dolarlık görüşme
        OnlyFans'in satışı için 8 milyar dolarlık görüşme
        Nisanda yabancı turist sayısı arttı
        Nisanda yabancı turist sayısı arttı
        Netanyahu ve Batı arasında ipler gergin
        Netanyahu ve Batı arasında ipler gergin

        Benzer Haberler

        Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 10 zanlı tutuklandı
        Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 10 zanlı tutuklandı
        Hayvanlarına yem ararken kiraladığı 228 dönümlük taşlı araziyi tarıma kazan...
        Hayvanlarına yem ararken kiraladığı 228 dönümlük taşlı araziyi tarıma kazan...
        Iğdır'da "Azerbaycan Anayasa ve Egemenlik Yılı" konseri düzenlendi
        Iğdır'da "Azerbaycan Anayasa ve Egemenlik Yılı" konseri düzenlendi
        Kuş halkalama hobisi, İngiltere'deki diş hekimini Aras Kuş Cenneti'ne getir...
        Kuş halkalama hobisi, İngiltere'deki diş hekimini Aras Kuş Cenneti'ne getir...
        Iğdır'da sulama ve tahliye kanalı temizleniyor; tarımsal verimlilik artacak
        Iğdır'da sulama ve tahliye kanalı temizleniyor; tarımsal verimlilik artacak
        Iğdır'da öğrenci yurdunun çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        Iğdır'da öğrenci yurdunun çatı katında çıkan yangın söndürüldü