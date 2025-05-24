Iğdır'da silahlı kavgada tarafları ayırmaya çalışan kişi yaşamını yitirdi
Iğdır'da çıkan silahlı kavgada tarafları ayırmaya çalışan kişi, vurularak hayatını kaybetti.
Iğdır'da çıkan silahlı kavgada tarafları ayırmaya çalışan kişi, vurularak hayatını kaybetti.
Ağrı Dağı eteklerindeki yaylada iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Yusuf Karapınar, tarafları ayırmaya çalışırken vücuduna mermi isabet etti.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, Karapınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Karapınar'ın cesedi, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ve polis ekiplerince hastanede ve tarafların köyü olduğu belirtilen Karakuyu'da yoğun güvenlik önlemi alındı.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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