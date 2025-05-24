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        Iğdır'da silahlı kavgada tarafları ayırmaya çalışan kişi yaşamını yitirdi

        Iğdır'da çıkan silahlı kavgada tarafları ayırmaya çalışan kişi, vurularak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 20:48 Güncelleme: 24.05.2025 - 20:48
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        Iğdır'da silahlı kavgada tarafları ayırmaya çalışan kişi yaşamını yitirdi
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        Iğdır'da çıkan silahlı kavgada tarafları ayırmaya çalışan kişi, vurularak hayatını kaybetti.

        Ağrı Dağı eteklerindeki yaylada iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Yusuf Karapınar, tarafları ayırmaya çalışırken vücuduna mermi isabet etti.

        Bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, Karapınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Karapınar'ın cesedi, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma ve polis ekiplerince hastanede ve tarafların köyü olduğu belirtilen Karakuyu'da yoğun güvenlik önlemi alındı.

        Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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