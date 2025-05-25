Iğdır'da rüşvet, fuhuş ve uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı

Iğdır'da, rüşvet, fuhuş ve uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, birbiriyle bağlantılı yürütülen rüşvet alan adliye çalışanları, insan ticareti, fuhuş ve uyuşturucu madde imal ve ticareti soruşturmaları çerçevesinde operasyonlar düzenlendi.

İnsan ticareti ve fuhuş suçlarının işlendiği tespit edilen Melekli Beldesi'nde faaliyet gösteren 9 eğlence yeri ve bu işletmecilerin sahiplerinin adreslerinin de aralarında yer aldığı 33 adreste eş zamanlı arama yapıldı.

Aramalarda 1 milyon 500 bin lira değerinde döviz ve Türk lirası, uyuşturucu madde, silah ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonlarda, rüşvet alan adliye çalışanları ve rüşvet verenler ile insan ticareti ve fuhşa aracılık ettikleri öne sürülen 19 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, izinsiz çalıştırıldıkları değerlendirilen 107 yabancı uyruklu kadın da Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne götürüldü.