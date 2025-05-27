Iğdır'da devrilen pikaptaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Iğdır'da Azerbaycan plakalı pikabın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.
Iğdır'da Azerbaycan plakalı pikabın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.
Iğdır-Nahçıvan kara yolunun Taşburun köyü yakınlarında, sürücüsü henüz öğrenilemeyen Azerbaycan plakalı pikap yoldan çıkıp ağaçlara çarparak devrildi.
Çevreden geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 1 kişi öldü, yaralanan 2'si ağır 4 kişi ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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