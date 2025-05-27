Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da devrilen pikaptaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Iğdır'da Azerbaycan plakalı pikabın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 10:19 Güncelleme: 27.05.2025 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da devrilen pikaptaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Iğdır'da Azerbaycan plakalı pikabın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.

        Iğdır-Nahçıvan kara yolunun Taşburun köyü yakınlarında, sürücüsü henüz öğrenilemeyen Azerbaycan plakalı pikap yoldan çıkıp ağaçlara çarparak devrildi.

        Çevreden geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada 1 kişi öldü, yaralanan 2'si ağır 4 kişi ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Zeynep'i katleden cani: KADES'e basacak sandım!
        Zeynep'i katleden cani: KADES'e basacak sandım!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Miras belası! Ağabey kardeşe kıydı!
        Miras belası! Ağabey kardeşe kıydı!
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Macron'dan 'tokat' görüntülerine yanıt
        Macron'dan 'tokat' görüntülerine yanıt
        Tayland güzelinin Türkiye maceraları
        Tayland güzelinin Türkiye maceraları
        Eğlence mekanına el bombası atıldı: 7 yaralı
        Eğlence mekanına el bombası atıldı: 7 yaralı
        Liverpool'da araç kalabalığa daldı!
        Liverpool'da araç kalabalığa daldı!
        Parmaklar suda hep aynı şekilde mi buruşur?
        Parmaklar suda hep aynı şekilde mi buruşur?
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        7 kere düş 8 kere kalk!
        7 kere düş 8 kere kalk!
        İsrailli aşırı sağcı bakandan skandal öneri
        İsrailli aşırı sağcı bakandan skandal öneri
        Kuvvetli sağanak yağmur ve çöl tozu uyarısı
        Kuvvetli sağanak yağmur ve çöl tozu uyarısı

        Benzer Haberler

        İş makinesi operatörünün başarılı hamlesiyle selden kurtarılan inek, buzağı...
        İş makinesi operatörünün başarılı hamlesiyle selden kurtarılan inek, buzağı...
        İki yıl önce ölümden kurtarılan inek doğum yaptı
        İki yıl önce ölümden kurtarılan inek doğum yaptı
        Iğdır'da fuhuş, rüşvet ve insan ticareti operasyonu: 19 gözaltı
        Iğdır'da fuhuş, rüşvet ve insan ticareti operasyonu: 19 gözaltı
        Iğdır'da rüşvet, fuhuş ve uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına...
        Iğdır'da rüşvet, fuhuş ve uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına...
        Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, hayata geçirecekleri proj...
        Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, hayata geçirecekleri proj...
        Iğdır'da silahlı kavgada tarafları ayırmaya çalışan kişi yaşamını yitirdi
        Iğdır'da silahlı kavgada tarafları ayırmaya çalışan kişi yaşamını yitirdi