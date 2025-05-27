Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da 10 bin dönüm arazi mera olarak çiftçilerin hizmetine açıldı

        Iğdır'da Tarım ve Orman Bakanlığının "Mera Islah ve Amenajmanı Projesi" kapsamında, 10 bin dönüm arazi mera olarak çiftçilerin hizmetine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 16:17 Güncelleme: 27.05.2025 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da 10 bin dönüm arazi mera olarak çiftçilerin hizmetine açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Iğdır'da Tarım ve Orman Bakanlığının "Mera Islah ve Amenajmanı Projesi" kapsamında, 10 bin dönüm arazi mera olarak çiftçilerin hizmetine sunuldu.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Bendemurat köyündeki 10 bin dönüm arazi mera olarak açıldı.

        Arazide, çiftçilerin sürülerini güneşten koruması maksadıyla 4 gölgelik ve 1 sağım ünitesi alanı oluşturuldu.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün destekleriyle hayata geçirilen projeyle, meraların verimli ve sürdürülebilir kullanımı sağlanarak, hayvancılık altyapısına katkı sunulması hedefleniyor.

        Açılış törenine, Vali Ercan Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Minguzzi'nin mezarına saldırıda karar!
        Minguzzi'nin mezarına saldırıda karar!
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı

        Benzer Haberler

        Iğdır'daki operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Iğdır'daki operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Fuhuş, rüşvet ve insan ticareti operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyede
        Fuhuş, rüşvet ve insan ticareti operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyede
        Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
        Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
        Kıtalararası göçen 28 gram ağırlığındaki kuş 1 gramlık cihazla takip edildi
        Kıtalararası göçen 28 gram ağırlığındaki kuş 1 gramlık cihazla takip edildi
        Iğdır'da devrilen pikaptaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Iğdır'da devrilen pikaptaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        İş makinesi operatörünün başarılı hamlesiyle selden kurtarılan inek, buzağı...
        İş makinesi operatörünün başarılı hamlesiyle selden kurtarılan inek, buzağı...