Iğdır'daki operasyonlarda rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kentte rüşvet, fuhuş ve uyuşturucu operasyonlarında 25 Mayıs'ta 19 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 3'ü serbest bırakılmıştı. Yakalanan 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyordu.

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