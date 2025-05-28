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        Iğdır'daki operasyonlarda rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Iğdır'da 25 Mayıs'ta düzenlenen rüşvet, fuhuş ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 14:10 Güncelleme: 28.05.2025 - 14:10
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        Iğdır'daki operasyonlarda rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
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        Iğdır'da 25 Mayıs'ta düzenlenen rüşvet, fuhuş ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

        Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 gün önce birbiriyle bağlantılı yürütülen, rüşvet aldığı öne sürülen adliye çalışanları, insan ticareti, fuhuş, uyuşturucu madde imal ve ticareti soruşturmaları çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Rüşvet iddiasıyla gözaltında bulunan 3 şüpheli, polis araçlarıyla Iğdır Adliyesi'ne getirildi.

        Kentte rüşvet, fuhuş ve uyuşturucu operasyonlarında 25 Mayıs'ta 19 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 3'ü serbest bırakılmıştı. Yakalanan 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyordu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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