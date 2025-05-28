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        GÜNCELLEME - Iğdır'daki rüşvet operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Iğdır'da 25 Mayıs'ta düzenlenen rüşvet, fuhuş ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 14:10 Güncelleme: 28.05.2025 - 14:10
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        GÜNCELLEME - Iğdır'daki rüşvet operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Iğdır'da 25 Mayıs'ta düzenlenen rüşvet, fuhuş ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 gün önce birbiriyle bağlantılı yürütülen, rüşvet aldığı öne sürülen adliye çalışanları, insan ticareti, fuhuş, uyuşturucu madde imal ve ticareti soruşturmaları çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan T.Ç. ile Ü.Y. çıkarıldıkları mahkemece “rüşvet” ve “irtikap” suçlarından tutuklandı, M.H. ise savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı. Zanlıların çeşitli mahkemelerde yazı işleri müdürlüğü görevlerinde oldukları öğrenildi.

        Kentte rüşvet, fuhuş ve uyuşturucu operasyonlarında 25 Mayıs'ta 19 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 3'ü serbest bırakılmıştı. Yakalanan 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyordu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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