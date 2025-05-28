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        Iğdır'da iki kardeşinin eşlerini silahla öldüren zanlı tutuklandı

        Iğdır'da iki kardeşinin eşlerini evlerinde silahla öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 19:18 Güncelleme: 28.05.2025 - 19:18
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        Iğdır'da iki kardeşinin eşlerini silahla öldüren zanlı tutuklandı
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        Iğdır'da iki kardeşinin eşlerini evlerinde silahla öldüren zanlı tutuklandı.

        Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde yaşayan ve ayrı ikametlerde yaşayan kardeşlerinin eşleri Elmas Ç. (52) ile Hatun Ç'yi (60) silahla öldürdükten sonra gözaltına alınan M.Ç'nin (73), jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.Ç, çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

        M.Ç, 28 Mayıs'ta henüz bilinmeyen bir nedenle kardeşlerinin eşleri Elmas Ç. ve Hatun Ç'yi silahla öldürüp kaçmış, jandarma ekiplerince zanlı Yüzbaşılar köyü kırsalında yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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