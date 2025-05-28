Iğdır'da iki kardeşinin eşlerini silahla öldüren zanlı tutuklandı

M.Ç, 28 Mayıs'ta henüz bilinmeyen bir nedenle kardeşlerinin eşleri Elmas Ç. ve Hatun Ç'yi silahla öldürüp kaçmış, jandarma ekiplerince zanlı Yüzbaşılar köyü kırsalında yakalanmıştı.

Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde yaşayan ve ayrı ikametlerde yaşayan kardeşlerinin eşleri Elmas Ç. (52) ile Hatun Ç'yi (60) silahla öldürdükten sonra gözaltına alınan M.Ç'nin (73), jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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