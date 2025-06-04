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        Iğdır'da bal üreticilerine 200 kovan dağıtıldı

        Sahip olduğu coğrafi olanakları, iklim yapısıyla tarım ve hayvancılıkta öne çıkan Iğdır'da, bal üreticilerine yüzde 50 hibeyle 200 kovan dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 15:20 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:02
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        Iğdır'da bal üreticilerine 200 kovan dağıtıldı
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        Sahip olduğu coğrafi olanakları, iklim yapısıyla tarım ve hayvancılıkta öne çıkan Iğdır'da, bal üreticilerine yüzde 50 hibeyle 200 kovan dağıtıldı.

        Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Iğdır İl Özel İdaresince alınan 200 kovan ve arının üreticilere teslimi için tören düzenlendi.

        Iğdır Valisi Ercan Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün ve üreticilerin katıldığı törende, yüzde 50 hibe, yüzde 50 geri ödemeli olmak üzere 200 kovan üreticilere teslim edildi.

        Programda Vali Turan, arıcı kıyafetlerini giyerek kovanları açıp bal peteklerini kontrol etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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