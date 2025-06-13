Iğdır'da kayısı rekoltesinin yağışların etkisiyle 5 bin ton artması bekleniyor

HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye'nin en kurak toprakları arasında yer alan Iğdır'da, ilkbahardaki yoğun yağışların etkisiyle bu yıl kayısıda 5 bin ton rekolte artışı hedefleniyor.

Sahip olduğu coğrafi şartları ve iklimi nedeniyle birçok sebze ve meyve türünün üretildiği Iğdır'da kayısı ilk sıralarda yer alıyor.

Kente özgü sofralık kayısı türü olan şalak başta olmak üzere şekerpare ve teberze gibi çeşitlerin de yoğun şekilde üretildiği kentin ekonomisinin büyük bölümünü kayısı sektörü oluşturuyor.

Türkiye'nin en kurak ili olan ve yağış almamasına rağmen geçen yıl 41 bin 645 dönümlük alanda 39 bin 534 ton üretim gerçekleşti. Bu yıl ilkbaharda yoğun yağmur alan kentte, kayısı üretiminde geçen yıla göre 5 bin ton artışla yaklaşık 45 bin ton rekolte elde edilmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde mart ve nisan aylarında gerçekleşen zirai dondan önemli ölçüde etkilenmeyen kentte, bu yıl yaklaşık 500 bin kayısı ağacından hasat yapılacak.