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        Iğdır'da kuyrukkakanın kendine özgü hareketleri görüntülendi

        Iğdır'da, boz kuyrukkakan kuşunun kendine özgü hareketleri görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 10:41 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:41
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        Iğdır'da kuyrukkakanın kendine özgü hareketleri görüntülendi
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        Iğdır'da, boz kuyrukkakan kuşunun kendine özgü hareketleri görüntülendi.

        Türkiye'nin önemli kuş merkezlerinden Iğdır'da, bugüne kadar yapılan çalışmalarda 349 kuş türünün gözlemlendiği tespit edildi.

        Bu türler arasında, yüksek kesimli bölgelerde yaşayan, kuyrukkakanın alt türü olan boz kuyrukkakan da (Oenanthe isabellina) yaşıyor.

        Adını kuyruğunu sallama hareketinden alan boz kuyrukkakan, kayaların üzerine konup kuyruğunu sallayarak kendine özgü hareketlerini sergilemesi kamerayla kayda alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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