Iğdır'da şehitler için mevlit okutuldu

Iğdır'da cuma namazı öncesi şehitler için mevlit okutuldu.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir ile İçişleri Bakanlığı Güvenlik Korucuları Daire Başkanlığı Şube Müdürü İbrahim Çelebi, Iğdır Güvenlik Korucuları Derneği'ni ziyaret etti.

Burada Iğdır Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Mehmet Abiş ve Iğdır Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz ile görüşen Kandemir ve Çelebi, güvenlik korucularıyla da bir süre sohbet etti.

Heyet, Vali Ercan Turan, İl Emniyet Müdürü Niyazi Tugay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nihat Özkök'ü de ziyaret ettikten sonra Ulu Cami'de cuma namazı öncesi şehitler için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Mevlit okunması ve dua edilmesi sonrası cami cemaatine ikramda bulunuldu.

Kandemir, cuma namazı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" sürecine destek vermek ve bölgedeki güvenlik korucularını sahada ziyaret etmek amacıyla Iğdır'a geldiklerini söyledi.

Güvenlik korucuları olarak bu süreçte hem devletin hem milletin emrinde çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Kandemir, şunları kaydetti:

"İsrail bir terör devletidir. Güvenlik korucuları olarak hem karada hem havada ve her yerde güvenlik güçlerimizle beraber tüm dünyada Türkiye'ye karşı olan terör örgütleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu manada 'Terörsüz Türkiye'ye desteğimiz tam olacak. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde gerekirse taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyarız. Terörsüz Türkiye sürecini destekliyoruz. Burada tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize şifa diliyorum."