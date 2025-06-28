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        Ata mirasını modern tarımla buluşturan genç tonlarca sebze ve meyve üretecek

        HÜSEYİN YILDIZ - Babasından kalma arazileri modern tarımla buluşturan Iğdırlı genç çiftçi, bu yıl ekim yaptığı 500 dönüm arazide tonlarca sebze, meyve ve hububat üretecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 11:02 Güncelleme: 28.06.2025 - 11:02
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        Ata mirasını modern tarımla buluşturan genç tonlarca sebze ve meyve üretecek
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        HÜSEYİN YILDIZ - Babasından kalma arazileri modern tarımla buluşturan Iğdırlı genç çiftçi, bu yıl ekim yaptığı 500 dönüm arazide tonlarca sebze, meyve ve hububat üretecek.

        Kente bağlı Kazancı köyünde çiftçilik yapan 30 yaşındaki Ali Akdemir, iki yıl önce vefat eden babasından miras kalan 300 dönüm arazisinde modern tarım yapmak için çalışma başlattı.

        Geçmişte ailesiyle küçük çaplı tarım yapan Akdemir, bölgede en iyi verimle yetişen ürünleri derleyip arazisinin yanı sıra kiraladığı 200 dönüm alana da sebze, meyve ve hububat ekti.

        Yurdun en kurak illerinden biri olan kentte tesviye, damlama sulama ve sulama kanalı çalışması yapan Akdemir, meşakkatli üretim sürecinden sonra ürünlerinin hasadını yapmaya başladı.

        - Tonlarca sebze ve meyve üretimi hedefliyor

        Arazisinde bu yıl 400 ton karpuz, 420 ton domates, 280 ton biber, 210 ton kavun üretimi bekleyen Akdemir, ayrıca 435 ton mısır ve 4 bin balya yonca elde edeceğini tahmin ediyor.

        Çiftçi Ali Akdemir, AA muhabirine, atadan, babadan kalma 300 dönüm arazilerinin olduğunu söyledi.

        Ayrıca arazilerinin yanındaki 200 dönüm araziyi de kiraladığını ifade eden Akdemir, "Toplam 500 dönüm arazinin işletmesini yapıyoruz. Bu topraklarda büyüdük. Daha çok üretmek, memleketimize daha hayırlı işler yapabilmek için çalışıyorum. Arazileri devraldığım zaman çok kötü durumdaydı. Şu an daha büyük, daha kaliteli traktörlerle lazer tesviye yaptık, sulama kanallarını yeniden yaptık, damla sulama yaptık, sondajla kuyular açtık." dedi.

        - "Bize üreten Türkiye lazım, tüketen değil"

        Yaptığı çalışmalara ciddi anlamda masraf yaptığını anlatan Akdemir, şunları kaydetti:

        "Masrafımız oldu ama çok da büyük katkılar sağladı. Daha büyük, daha modern, gelişmiş, güzel bir tarım yapmaya başladık. Bize üreten Türkiye lazım, tüketen değil. Gençlere, arkadaşlarımıza, emsallerimize, büyüklerimize örnek olmamız lazım. Daha kaliteli, modern bir tarım yapmamız ve Türkiye'yi daha ileri noktalara götürmemiz lazım."

        Akdemir, pazar sıkıntısı çekmediklerini belirterek, "Ürünlerimiz organik olduğu için piyasada her zaman daha çok talep görüyor. Van, Ağrı, Bitlis, Bingöl, Muş, Erzurum, Kars gibi bu çevre illeri doyuran yer Iğdır’dır." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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