Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da müteahhitlik yaparak vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

        Iğdır'da, topraktan satılan evleri daha sonra başkalarına sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 13:01 Güncelleme: 02.07.2025 - 13:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da müteahhitlik yaparak vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Iğdır'da, topraktan satılan evleri daha sonra başkalarına sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte müteahhitlik yapan ve birçok vatandaşı mağdur eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekiplerce yapılan operasyonda, topraktan satışı yapılan daireleri sonradan başka kişilere devrederek çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Otomobilden ormana sıçradı! Bu kez kıl payı!
        Otomobilden ormana sıçradı! Bu kez kıl payı!
        Yapay zeka ile 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi
        Yapay zeka ile 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Biri 18 yaşında diğeri 38 yaşında! Pes dedirten suç kayıtları!
        Biri 18 yaşında diğeri 38 yaşında! Pes dedirten suç kayıtları!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        General terfisine FETÖ ayarı
        General terfisine FETÖ ayarı
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Musk'tan Trump'a: Hakkını vermek lazım
        Musk'tan Trump'a: Hakkını vermek lazım
        Sigaraya ÖTV zammı
        Sigaraya ÖTV zammı
        Mamdani'den Trump'a tepki
        Mamdani'den Trump'a tepki
        İlk alışveriş merkezi nerede kuruldu?
        İlk alışveriş merkezi nerede kuruldu?

        Benzer Haberler

        Iğdır'da nitelikli dolandırıcılık operasyonu; 5 tutuklama
        Iğdır'da nitelikli dolandırıcılık operasyonu; 5 tutuklama
        Mevsimlik tarım işçileri Iğdır'da kayısı mesaisinde
        Mevsimlik tarım işçileri Iğdır'da kayısı mesaisinde
        Rektör, yıllar sonra ilkokul öğretmeni ile eğitim gördüğü okulda buluştu
        Rektör, yıllar sonra ilkokul öğretmeni ile eğitim gördüğü okulda buluştu
        Iğdır'daki ormanlık alanlarda yangın riskine karşı önlemler alındı
        Iğdır'daki ormanlık alanlarda yangın riskine karşı önlemler alındı
        Iğdır'da AFAD'ın akredite ettiği dernekler eğitim kampında
        Iğdır'da AFAD'ın akredite ettiği dernekler eğitim kampında
        Iğdır FK'de 3 futbolcuyla yollar ayrıldı
        Iğdır FK'de 3 futbolcuyla yollar ayrıldı