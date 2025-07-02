Iğdır'da müteahhitlik yaparak vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Iğdır'da, topraktan satılan evleri daha sonra başkalarına sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte müteahhitlik yapan ve birçok vatandaşı mağdur eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan operasyonda, topraktan satışı yapılan daireleri sonradan başka kişilere devrederek çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.