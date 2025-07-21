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        Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, 1350 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 18:17 Güncelleme: 21.07.2025 - 18:17
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        Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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        Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, 1350 gram esrar ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 1350 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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