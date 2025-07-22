Iğdır'da kaçak sigara ve ilaç operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Iğdır'da düzenlenen kaçak ilaç ve sigara operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır'da düzenlenen kaçak ilaç ve sigara operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak ilaç ve sigara ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
692 paket sigara ile 455 botoks ilacı ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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