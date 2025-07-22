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        Iğdır'da kaçak sigara ve ilaç operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Iğdır'da düzenlenen kaçak ilaç ve sigara operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 08:46 Güncelleme: 22.07.2025 - 08:46
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        Iğdır'da kaçak sigara ve ilaç operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Iğdır'da düzenlenen kaçak ilaç ve sigara operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak ilaç ve sigara ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

        692 paket sigara ile 455 botoks ilacı ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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