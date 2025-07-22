Iğdır FK, 3. etap kamp çalışmalarına Erzurum'da başladı

Yeni sezon öncesi güç depolamak isteyen Iğdır FK, 3. etap kamp çalışmaları için Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni tercih etti.

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