Iğdır FK, 3. etap kamp çalışmalarına Erzurum'da başladı
Alagöz Holding Iğdır FK, 3. etap kamp çalışmalarına Erzurum'da başladı.
Alagöz Holding Iğdır FK, 3. etap kamp çalışmalarına Erzurum'da başladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.
Yeni sezon öncesi güç depolamak isteyen Iğdır FK, 3. etap kamp çalışmaları için Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni tercih etti.
Kente gelen Iğdır ekibi, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde çalışmalara başladı.
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