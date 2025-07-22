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        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 16:11 Güncelleme: 22.07.2025 - 16:11
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        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
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        Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Uyuşturucu madde kullandıkları iddiasıyla da 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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