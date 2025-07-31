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        Iğdır FK'nin Erzurum kampı sona erdi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi'nde gerçekleştirdiği üçüncü etap kamp çalışmalarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 15:55 Güncelleme: 31.07.2025 - 15:55
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        Iğdır FK'nin Erzurum kampı sona erdi
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi'nde gerçekleştirdiği üçüncü etap kamp çalışmalarını tamamladı.

        2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerinde düzenlenen kamp süreci sona ererken, Iğdır temsilcisi yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

        Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki ekip, sezon öncesi hazırlıklarının ilk iki etabını ise Ankara'da gerçekleştirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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