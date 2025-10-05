Habertürk
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Giriş: 05.10.2025 - 18:07 Güncelleme: 05.10.2025 - 18:07
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:IğdırŞehir

        Hakemler: Oğuzhan Aksu, Oğuzhan Kocaçoban, Kerem Kalkan

        Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 71 Ali Kaan Güneren), Fofana, Mendes (Dk. 66 Ahmet Engin), Doğan Erdoğan (Dk. 81 Eyüp Akcan), Koita, Gökcan Kaya (Dk. 81 Rotariu), Serkan Asan, Güray Vural, Burak Bekaroğlu

        İstanbulspor: İsa Doğan, Vorobjovas, Loshaj, Abdullah Dijlan Aydın, Özcan Şahan, Duhaney, Emrecan Uzunhan (Dk. 81 Fatih Tultak), Cham (Dk. 63 Fahri Kerem Ay), Ertuğrul Sandıkcı (Dk. 46 Mustafa Sol), Mamadou, Ali Şahin Yılmaz

        Goller: Dk. 40 Koita, Dk. 86 Güral Vural (Penaltıdan) (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 75 Loshaj (İstanbulspor)

        Kırmızı kartlar: Dk. 90+1 Ali Şahin Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 90+2 Koita (Alagöz Holding Iğdır FK)

        Sarı kartlar: Dk. 31 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 66 Burak Bekaroğlu (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 39 Emrecan Uzunhan, Dk. 77 Duhaney (İstanbulspor)

        IĞDIR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

