        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır FK-İstanbulspor maçının ardından

        Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Bizim için kazanmamız gereken bir maçtı, çünkü 3'te 3 ile gelmiştik. Eğer bu maçı kazanırsak yavaş yavaş üst sıralardaki yerimizi daha da yukarıya taşımak anlamında önemli bir müsabakaydı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 19:55 Güncelleme: 05.10.2025 - 19:55
        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 yenen Iğdır FK'de teknik direktör Üzülmez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 yenen Iğdır FK'de teknik direktör Üzülmez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Üzülmez, kolay bir maç olmadığını ifade ederek, "Yani hafta içerisinde rakibi analiz ettiğimizde bir sistem içerisinde oynamaya çalışan bir takıma karşı oynayacağımızı, dolayısıyla oyun içerisindeki hareketliliğimizi iyi yapmamız gerektiğini oyuncularımıza söyledik, anlattık, gösterdik. Nitekim oyunun başına baktığımız zaman da İstanbulspor daha organize bir şekilde mücadele etmeye çalıştı." diye konuştu.

        Göreve geldiği günden beri oyun olarak her geçen gün iyileştiklerini belirten Üzülmez, "Bugün defansif anlamdaki görevlerimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Bizim için kazanmamız gereken bir maçtı, çünkü 3'te 3 ile gelmiştik. Eğer bu maçı kazanırsak yavaş yavaş üst sıralardaki yerimizi daha da yukarıya taşımak anlamında önemli bir müsabakaydı. Kolay olmuyor tabii ki bu ligde şampiyonluklar da. Çok sıkıntılar çekerek şampiyonluk yaşayan takımlar var. Daha önce de ben bunu yaşadım. Dolayısıyla böyle zor maçlarda önemli olan kazanmaktır, kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        Oyuncularının performansına da değinen Üzülmez, şunları kaydetti:

        "Oyuncularımı kutluyorum ama saha içerisinde iyileştirmemiz gereken, geliştirmemiz gereken noktalar var. Onlarla ilgili de çalışıyoruz, toplantılar yapıyoruz. Bir haftalık süre oldu Iğdır'a geldiğimden beri, hakikaten onlarca toplantı yaptık. Üzerimize düşen görevi yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Lig bir maraton, ben hep diyorum, oyuncularıma da söylüyorum, maratonun başlangıcında sadece iyi başladı derler ama maratonun sonundaki manşeti de birinci gelenler belirler. Dolayısıyla o manşeti çok istiyoruz. O manşete gelmek için oyuncularımla beraber özverili bir şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz. 4'te 4 evet, mutluyuz. Yeterli mi, değil. Hem oyun olarak hem bireysel anlamda oyunumuzu daha yukarıya çıkartmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. İstanbulspor'u da kutluyorum, bugün iyi mücadele ettiler. Eksik olmalarına rağmen özellikle ikinci bölgede zaman zaman bize sıkıntılar çıkardılar. Biz de kazandığımız için mutluyuz. Bundan sonraki süreçte de rakibimize başarılar diliyorum."

        - İstanbulspor cephesi

        İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı ise takımının mağlubiyeti hak etmediğini belirterek, "Oyunun başından itibaren aslında planlarımıza, kurguladığımız senaryoya uygun bir oyun oynadık. Gerek defansif anlamda gerek ofansif anlamda kendi adıma, oyuncularım adına başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Tabii ki bugün kadromuzdaki genç Ertuğrul (Sandıkcı) ile başladık, zamanla çok daha iyi olacaktır ama özellikle ikinci bölgede kaybettiğimiz toplarla geçişlerde etkili olmaya çalıştılar. Penaltı pozisyonları tartışılır, var ya da yok ama eğer VAR var ise bence tekrar bakılmalıydı. Hiç hakem davet edilmedi." değerlendirmesinde bulundu.

        Oyun yapılarının sezon başından beri geliştiğinin altını çizen Avcı, şunları söyledi:

        "Bugün bana göre galip gelmemiz gerekiyordu ya da en kötü buradan beraberlikle ayrılmamız gerekiyordu ama dediğim gibi iki penaltı bu tip maçlarda baktığımızda kolay demoralize oluyorsunuz. Oyuna tutunmak, oyunu devam ettirebilmek, oyuncuların özverisi... Onlarla gurur duyuyorum, bana göre bugün mağlup olmadık. Alacağımız birçok ders var ama milli maç arasından sonra bu bizim önümüzdeki dönemin yeni bir başlangıcı olarak kalacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

