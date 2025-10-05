Iğdır FK-İstanbulspor maçının ardından

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Bizim için kazanmamız gereken bir maçtı, çünkü 3'te 3 ile gelmiştik. Eğer bu maçı kazanırsak yavaş yavaş üst sıralardaki yerimizi daha da yukarıya taşımak anlamında önemli bir müsabakaydı." dedi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 yenen Iğdır FK'de teknik direktör Üzülmez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Üzülmez, kolay bir maç olmadığını ifade ederek, "Yani hafta içerisinde rakibi analiz ettiğimizde bir sistem içerisinde oynamaya çalışan bir takıma karşı oynayacağımızı, dolayısıyla oyun içerisindeki hareketliliğimizi iyi yapmamız gerektiğini oyuncularımıza söyledik, anlattık, gösterdik. Nitekim oyunun başına baktığımız zaman da İstanbulspor daha organize bir şekilde mücadele etmeye çalıştı." diye konuştu.

Göreve geldiği günden beri oyun olarak her geçen gün iyileştiklerini belirten Üzülmez, "Bugün defansif anlamdaki görevlerimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Bizim için kazanmamız gereken bir maçtı, çünkü 3'te 3 ile gelmiştik. Eğer bu maçı kazanırsak yavaş yavaş üst sıralardaki yerimizi daha da yukarıya taşımak anlamında önemli bir müsabakaydı. Kolay olmuyor tabii ki bu ligde şampiyonluklar da. Çok sıkıntılar çekerek şampiyonluk yaşayan takımlar var. Daha önce de ben bunu yaşadım. Dolayısıyla böyle zor maçlarda önemli olan kazanmaktır, kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Oyuncularının performansına da değinen Üzülmez, şunları kaydetti: "Oyuncularımı kutluyorum ama saha içerisinde iyileştirmemiz gereken, geliştirmemiz gereken noktalar var. Onlarla ilgili de çalışıyoruz, toplantılar yapıyoruz. Bir haftalık süre oldu Iğdır'a geldiğimden beri, hakikaten onlarca toplantı yaptık. Üzerimize düşen görevi yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Lig bir maraton, ben hep diyorum, oyuncularıma da söylüyorum, maratonun başlangıcında sadece iyi başladı derler ama maratonun sonundaki manşeti de birinci gelenler belirler. Dolayısıyla o manşeti çok istiyoruz. O manşete gelmek için oyuncularımla beraber özverili bir şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz. 4'te 4 evet, mutluyuz. Yeterli mi, değil. Hem oyun olarak hem bireysel anlamda oyunumuzu daha yukarıya çıkartmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. İstanbulspor'u da kutluyorum, bugün iyi mücadele ettiler. Eksik olmalarına rağmen özellikle ikinci bölgede zaman zaman bize sıkıntılar çıkardılar. Biz de kazandığımız için mutluyuz. Bundan sonraki süreçte de rakibimize başarılar diliyorum."