        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Türkiye'de en nadir görülen kuşlardan küçük suçulluğu, Iğdır'da halkalandı

        HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye'de en nadir görülebilen kuşlardan olan küçük suçulluğu (Lymnocryptes minimus), göç için geldiği Iğdır'da halkalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 11:53 Güncelleme: 19.10.2025 - 11:53
        KuzeyDoğa Derneğince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle, Koç ve Utah üniversitelerinin katkılarıyla Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyündeki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'ndeki çalışmalar devam ediyor.

        Gönüllülerce yürütülen çalışmalarda, kuş yakalama maksadıyla kurulan ağlara Türkiye'de en nadir görülebilen türler arasında yer alan küçük suçulluğu takıldı.

        Küçük suçulluğu, KuzeyDoğa ekibince halkalanıp doğal ortamına salındı.

        - "Görülmesi çok zor bir tür. Görülünce de tanımlanması zor olabiliyor"

        KuzeyDoğa Derneği Başkanı, Koç ve Utah üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine, 2006'dan bu yana merkezde çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

        Bu bölgede küçük suçulluğuna en son 2007 yılında rastlandığını belirten Şekercioğlu, yıllar sonra bu türe tekrar rastlanmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

        Kuşla ilgili bilgi veren Şekercioğlu, "Diğer suçulluklarımızdan daha zor görülen, saklanan bir tür. Normal suçulluğumuz kalktığında genellikle ses çıkarıp biraz uzak mesafeye, bazen yüzlerce metreye giderken küçük suçulluğu neredeyse üzerine basılacak bir mesafeye kadar saklanır, kalkmaz. Son anda fırlayıp, uçup çok uzağa gitmeden konup hemen saklanır ve bazen de koşup uzaklaşır ama uçmadan. O yüzden görülmesi çok zor bir tür. Görülünce de tanımlanması zor olabiliyor." dedi.

        Kuşun çok zor görüldüğüne işaret eden Şekercioğlu, "(2006'dan bu yana) Şimdiye kadar ağlarımızda 190 bin kadar kuş yakaladık ve bu (küçük suçulluğu) 10 binde 1'den daha az yakalanan bir türümüz. Öyle ender bir tür ki Batı Avrupa kuş kitaplarında da olmayan ama Türkiye'nin kuşları kitabında olan bir türümüz." diye konuştu.

        - "Türkiye'mizde ender olarak görünen bir tür"

        Kuşun ayağına Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde halkalandığını gösteren halka takılarak doğal ortamına salındığını anlatan Şekercioğlu, şunları kaydetti:

        "İngilizcesi de 'jack snipe' dediğimiz bir tür ve çok özel bir türümüz. Tabii bu da küçük olduğu için uydu vericisi takamıyoruz, keşke takabilsek de nereye göç ettiğini öğrensek. Iğdır'da yıl boyu olduğunu düşündüğümüz bir tür. Özellikle bu Aras Nehri Kuş Cenneti, Bulakbaşı gibi sulak alanlarımızda ama emin değiliz çünkü Türkiyemizde ender olarak görünen bir tür. Yani hep bulunsa da denk gelmek, tanımlamak zor. Şimdi bunun halkasını da taktık, doğaya saldık."

