Iğdır'da 2 sahte diş hekimi yakalandı

Iğdır'da diş hekimi olmamalarına rağmen kurdukları merkezde hastalara tedavi uygulayan 2 kişi yakalandı.

Tuzluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, diş hekimi olmamalarına rağmen diş tedavi merkezi kuran ve çok sayıda kişi üzerinde tıbbi işlem yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Merkeze düzenlenen operasyonda 2 sahte diş hekimi yakalandı, klinikteki malzemeye el konuldu.

Klinikte ayrıca 21 bin 400 dolar ile 65 bin 900 lira para ele geçirildi.