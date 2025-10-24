Iğdır'da kaçak çanta ve cüzdan operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Iğdır'da düzenlenen kaçak çanta ve cüzdan operasyonunda 4 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasa dışı yollarla çanta ve cüzdan sokarak satan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce bir adrese düzenlenen operasyonda 2 bin 500 çanta ile 400 cüzdan ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, yakalanan malzemelere el konuldu.
