        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da kaçak çanta ve cüzdan operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Iğdır'da düzenlenen kaçak çanta ve cüzdan operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 18:39 Güncelleme: 24.10.2025 - 18:39
        Iğdır'da kaçak çanta ve cüzdan operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Iğdır'da düzenlenen kaçak çanta ve cüzdan operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasa dışı yollarla çanta ve cüzdan sokarak satan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekiplerce bir adrese düzenlenen operasyonda 2 bin 500 çanta ile 400 cüzdan ele geçirildi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, yakalanan malzemelere el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

