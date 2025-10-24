Iğdır'da kaçak çanta ve cüzdan operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Ekiplerce bir adrese düzenlenen operasyonda 2 bin 500 çanta ile 400 cüzdan ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasa dışı yollarla çanta ve cüzdan sokarak satan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

