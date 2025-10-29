Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        GRAFİKLİ - Poyraz kuşunun 8 ülkeyi kapsayan göç yolculuğu uydu vericiyle kayda alındı

        HÜSEYİN YILDIZ - SABRİ SARCAN - Iğdır'da geçen yıl mayıs ayında uydu verici takılan poyraz kuşu, 8 ülkeden sinyal verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 11:15 Güncelleme: 29.10.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        GRAFİKLİ - Poyraz kuşunun 8 ülkeyi kapsayan göç yolculuğu uydu vericiyle kayda alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HÜSEYİN YILDIZ - SABRİ SARCAN - Iğdır'da geçen yıl mayıs ayında uydu verici takılan poyraz kuşu, 8 ülkeden sinyal verdi.

        KuzeyDoğa Derneğince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyü içindeki Aras Kuş Cenneti'nde sürdürülen çalışmalar devam ediyor.

        Burada kurulan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde, bölgeye gelen birçok göçmen kuş, üzerlerine takılan uydu vericiyle izleniyor.

        Bu kuşlar arasında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) oluşturulan kırmızı listedeki poyraz kuşu da (Haematopus ostralegus) bulunuyor.

        Dünyada nesli tehlike altında olan poyraz kuşu, 20 Mayıs 2024'te ağlara takıldıktan sonra kanatlarına uydu verici takılarak doğal ortamına salındı.

        Takibe alınan poyraz kuşu, Türkiye'nin yanı sıra Ermenistan, Irak, Suudi Arabistan, Mısır, Eritre, Sudan ve Yemen semalarında uçtu.

        Havaların soğumasıyla güneye doğru göçe başlayan poyraz kuşu, 17 Temmuz 2025'te Şırnak'tan geçerek Irak'a, buradan da Kızıldeniz'e gitti.

        Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Al Qahma bölgesine yerleşen poyraz kuşu, daha güneye göçmeden önce burada vakit geçiriyor.

        Kuş en yüksek rakımlı uçuşunu 6 bin 224 metre irtifada, en hızlı uçuşunu ise saatte 132 kilometre olarak gerçekleştirdi.

        KuzeyDoğa Derneği Başkanı, Koç ile Utah üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine, kuştan gelen verilerin bilim insanlarını heyecanlandırdığını ve halen veri aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Şekercioğlu, kuşun, Aras Nehri üzerindeki adalarda yaşamını sürdürdüğünü ve bu adaların nehirden çakıl çıkaran kişilerce tahrip edildiğini belirterek, "Bütün yazı, üreme sezonunu Aras Nehri'nin adalarında üreyerek geçirip Aras ile beslendikten sonra bütün Doğu Anadolu'yu, Suriye'yi, Irak'ı, Suudi Arabistan'ı ve Kızıldeniz'i geçerek Eritre'ye gitmiş. Afrika ülkesi Eritre ve oradan da Kızıldeniz kıyısında kışı geçirmiş." dedi.

        Kuşun benzer bir güzergahtan geri döndüğünü aktaran Şekercioğlu, "Yine bu noktaya, Aras Nehri'ndeki adalara geldikten sonra tekrar şimdi sonbahar göçüne başladı. An itibarıyla Cidde'nin güneyinde, Kızıldeniz kıyısında ve tahminen Kızıldeniz'i tekrar geçip kışı Eritre'de geçirdikten sonra umarız hayatta kalıp 2026 ilkbaharında tekrar Aras Nehri'ne dönüp hemen buradaki nehirdeki adalarda üreyecek." diye konuştu.

        Şekercioğlu, bölgenin kuş varlığı açısından son derece zengin olduğunu vurgulayarak, su kuşu olmasına rağmen Arabistan çöllerini ve 8 ülkeyi geçerek Kızıldeniz kıyısında kışı geçiren kuşun, üremek için Aras Nehri'ne göç ettiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?

        Benzer Haberler

        Iğdır'da inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
        Iğdır'da inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
        Asansör boşluğuna düşen 2 işçi ağır yaralandı
        Asansör boşluğuna düşen 2 işçi ağır yaralandı
        Iğdır'da silajlık mısır hasadı başladı
        Iğdır'da silajlık mısır hasadı başladı
        Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, kahramanları canlandırdı
        Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, kahramanları canlandırdı
        Iğdır'da Cumhuriyet'in 102. yılı 102 kişilik katılımla doğada kutlandı
        Iğdır'da Cumhuriyet'in 102. yılı 102 kişilik katılımla doğada kutlandı
        Iğdır'da kaçak çanta ve cüzdan operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Iğdır'da kaçak çanta ve cüzdan operasyonunda 4 şüpheli yakalandı