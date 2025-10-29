Iğdır'da yer altındaki Tuz Mağaralarında voleybol turnuvası düzenlendi

Iğdır'da, yer altındaki Tuz Mağaralarında "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Voleybol Turnuvası" yapıldı.

Valilik, Tuzluca Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yılı Tuzluca ilçesindeki Tuz Mağaralarında kutlandı.

Yer altındaki galerilerde düzenlenen voleybol turnuvasının ilk maçını, Vali Ercan Turan, Tuzluca Kaymakamı Abdullatif Yılmaz ve protokol üyeleri yaptı.

8 takımın katıldığı turnuvada, Kamışlı köyünün takımı rakiplerini eleyerek şampiyon oldu.

Vali Turan, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Iğdır'ın her yerinde Cumhuriyet Bayramı'mız büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Tuzluca Tuz Mağaramızda düzenlenen bu özel voleybol turnuvası, hem Cumhuriyet'imizin 102. yılı anısına hem de sağlık açısından önemli bir etkinlik oldu. Tuz Mağarası akciğer sağlığı için faydalı, astım hastalığına iyi gelen bir yer. Sporla birleşince bu etkinliğin sağlık yönü daha da arttı. Burada spor yaparken adeta nefeslerimizin açıldığını hissettik. İnşallah bu tür spor faaliyetlerini düzenli hale getireceğiz." dedi.