        Iğdır Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Iğdır'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Milli Savunma Bakanlığımız, istihbarat birimlerimiz bu (terör örgütünün) tasfiye sürecini yakından takip ediyor. Bizim burada arzumuz, umudumuz, söz verildiği gibi, açıklandığı gibi bu terör örgütünün kendini feshini hızlı bir şekilde tamamlaması, hızlı bir şekilde silahları bırakmasıdır. Zira terörün olduğu yerde konuşma, söz, demokrasi olamaz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 13:37 Güncelleme: 31.10.2025 - 13:37
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Iğdır'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Milli Savunma Bakanlığımız, istihbarat birimlerimiz bu (terör örgütünün) tasfiye sürecini yakından takip ediyor. Bizim burada arzumuz, umudumuz, söz verildiği gibi, açıklandığı gibi bu terör örgütünün kendini feshini hızlı bir şekilde tamamlaması, hızlı bir şekilde silahları bırakmasıdır. Zira terörün olduğu yerde konuşma, söz, demokrasi olamaz." dedi.

        Bazı programları dolayısıyla Iğdır'a gelen Büyükgümüş, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz ile özel bir restoranda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

        Büyükgümüş, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla Iğdır'ın bölgesel ve ulusal değil küresel anlamda kesişim noktalarından biri olacağını söyledi.

        Altyapısı, üst yapısıyla hayata geçirecekleri hizmetlerle Iğdır'ı gelecekteki yüksek potansiyele hazırlama gayretinde olduklarını ifade eden Büyükgümüş, şöyle konuştu:

        "Biz Terörsüz Türkiye’yi başarmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye 3 büyük kazanım elde etti. Özellikle terörle mücadelede, Türkiye’nin birliği, beraberliği ve kardeşliği noktasında. Bunlardan ilkini biz Malazgirt ruhu diye ifade ediyoruz. Terörün en yoğun, en şiddetini arttırdığı zamanlarda dahi biz Malazgirt’te buluşmayı asla bırakmadık. Malazgirt’te bir araya gelişimiz bin yıl önce Alparslan ve ordusundaki kahramanların Anadolu’yu hepimize yurt yapan o kutlu zaferin mirasını, ruhunu, amacını, her yıl tekrardan hatırlayalım istiyoruz."

        Elde edilen ikinci kazanımın milli savunma sanayisi olduğunu anlatan Büyükgümüş, "Milletimizin desteğiyle, duasıyla, AK Parti iktidarlarının ve Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek liderliğiyle biz milli savunma sanayimizi kurarak güvenlik hususunda gerçekten çok önemli adımlar attık. Bugün ordumuz, en gelişmiş teçhizata sahip. Bu güçle, kararlılıkla terör örgütlerinin belini kırdık. Sahada onların bu hain eylemlerini gerçekleştiremez hale getirdik." diye konuştu.

        Sınır ötesi operasyonlar sayesinde Türkiye’nin terörle mücadelede önemli başarılar elde ettiğini belirten Büyükgümüş, şöyle devam etti:

        "15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 3 hafta sonrasında, ilk başlattığımız sınır ötesi harekatla artık dünyaya şunu ilan ettik. Biz terör tehdidinin kapımıza dayanmasına müsaade etmeyeceğiz. Terörün kaynağına ineceğiz. Özellikle son dönemde yürüttüğümüz Barış Pınarı, Zeytin Dalı harekatları ve attığımız adımlarla burada da önemli başarılar elde etmiş olduk. Sivil toplumumuzun gayreti, akademisyenlerimizin çalışmaları, Türkiye’nin terörden arındırıldığı anda ortaya koyacağı başarılar, yapacağı atılımlara dair bütün çalışmalarımız neticesinde geldiğimiz noktada, artık terör örgütleri Türkiye’de varlıklarını sürdüremez hale geldi."

        PKK terör örgütünün silah bırakma sürecine de değinen Büyükgümüş, şunları kaydetti:

        "Son aylarda yürüttüğümüz çalışmalarla terör örgütü çıktı, varlığını tasfiye edeceğini, silahları bırakacağını, yakacağını, gömeceğini ilan etti. Milli Savunma Bakanlığımız, istihbarat birimlerimiz bu tasfiye sürecini yakından takip ediyor. Bizim burada arzumuz, umudumuz, söz verildiği gibi, açıklandığı gibi bu terör örgütünün kendini feshini hızlı bir şekilde tamamlaması, hızlı bir şekilde silahları bırakmasıdır. Zira terörün olduğu yerde konuşma, söz, demokrasi olamaz. Bunların (terörün) olmadığı bir Türkiye’de konularımızı daha özgüvenle, daha kararlı bir şekilde konuşacağımıza, maddi manevi tüm zenginliklerimizden çok daha üst düzeyde faydalanacağımıza ve ülkemizin yol yürüyüşünü çok daha hızlandıracağımıza inanıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

