AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Iğdır'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Milli Savunma Bakanlığımız, istihbarat birimlerimiz bu (terör örgütünün) tasfiye sürecini yakından takip ediyor. Bizim burada arzumuz, umudumuz, söz verildiği gibi, açıklandığı gibi bu terör örgütünün kendini feshini hızlı bir şekilde tamamlaması, hızlı bir şekilde silahları bırakmasıdır. Zira terörün olduğu yerde konuşma, söz, demokrasi olamaz." dedi.

Bazı programları dolayısıyla Iğdır'a gelen Büyükgümüş, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz ile özel bir restoranda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Büyükgümüş, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla Iğdır'ın bölgesel ve ulusal değil küresel anlamda kesişim noktalarından biri olacağını söyledi.

Altyapısı, üst yapısıyla hayata geçirecekleri hizmetlerle Iğdır'ı gelecekteki yüksek potansiyele hazırlama gayretinde olduklarını ifade eden Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"Biz Terörsüz Türkiye’yi başarmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye 3 büyük kazanım elde etti. Özellikle terörle mücadelede, Türkiye’nin birliği, beraberliği ve kardeşliği noktasında. Bunlardan ilkini biz Malazgirt ruhu diye ifade ediyoruz. Terörün en yoğun, en şiddetini arttırdığı zamanlarda dahi biz Malazgirt’te buluşmayı asla bırakmadık. Malazgirt’te bir araya gelişimiz bin yıl önce Alparslan ve ordusundaki kahramanların Anadolu’yu hepimize yurt yapan o kutlu zaferin mirasını, ruhunu, amacını, her yıl tekrardan hatırlayalım istiyoruz." Elde edilen ikinci kazanımın milli savunma sanayisi olduğunu anlatan Büyükgümüş, "Milletimizin desteğiyle, duasıyla, AK Parti iktidarlarının ve Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek liderliğiyle biz milli savunma sanayimizi kurarak güvenlik hususunda gerçekten çok önemli adımlar attık. Bugün ordumuz, en gelişmiş teçhizata sahip. Bu güçle, kararlılıkla terör örgütlerinin belini kırdık. Sahada onların bu hain eylemlerini gerçekleştiremez hale getirdik." diye konuştu.